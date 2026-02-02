袁惟仁離世！從腦溢血到判定植物人 病況一度成謎

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

資深音樂人陳子鴻今（2）日稍早在臉書轉發袁惟仁姊姊的發文，透露「小胖老師」袁惟仁病逝消息，享年57歲。其實近年來袁惟仁的身體狀況不穩定，且自從他回到台東家鄉休養後，病況更一度成謎。

2018年袁惟仁因在上海錄影時不慎跌倒，醫師發現腦溢血並切除腦中腫瘤，雖然幸運撿回一命，但自此後健康狀況卻大不如前。隔年，他返台治療時，被捕捉到暴瘦坐在輪椅上的身影，讓外界看了相當不捨。之後他便住在台東家中，沒想到2020年又傳出他在台東跌倒，導致重度昏迷，一度送入加護病房，之後被診斷為失去意識，更被醫師評估為植物人，之後就鮮少有他的消息。

直到去年11月才有傳聞指出，袁惟仁被家屬發現「排尿狀況不太正常」，便立即通報救護車，緊急送往台東馬偕醫院救治，經檢查後發現他有白血球偏高、排尿異常及肺部發炎等症狀，事後好友紀寶如僅低調表示，「觀察中！」沒想到事隔幾個月卻傳出噩耗。

而從陳子鴻在臉書轉發袁惟仁姊姊的發文中可知，袁惟仁於今天離世，更透露他走得相當平靜，也提到，「我們會帶他回台北和我父親安葬在一起，一個有山有水他熟悉的地方。慶幸他留下很多歌曲，想念他時聽，開車時聽，傷心時聽，平靜時聽他無所不在。謝謝所有幫助、關懷小胖的朋友，他是帶著你們的溫暖離開的。」





