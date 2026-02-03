袁惟仁離世！愛女喊「以後不做指甲了」 慟喊下輩子還當父女

音樂人袁惟仁辭世後，女兒袁融透過社群平台分享父女間的回憶，字句真摯引發網友關注與不捨。（圖／翻攝自instagram＠yzzn.v）





音樂人「小胖老師」袁惟仁辭世的消息於昨（2日）傳出後，演藝圈與樂壇同感不捨。女兒袁融隨後再度透過社群平台發文，回顧與父親相處的點滴，字裡行間滿是思念，也坦言一路以來身為「星二代」的心境與壓力，引發不少網友共鳴。

背負星二代標籤 卻始終以父親為榮

袁融在貼文中提到，因為父親是知名音樂人，自己從小便承受外界期待，「好像只要掛著星二代的名號，就得活成大家想像中的樣子。」即便如此，她始終以父親為傲，「歌單裡有數不清你的作品，YT搜尋紀錄裡，你也總是在第一個。」

她形容，如今仍能透過手機聽見父親的歌聲，反而成了一種安慰，「只要打開手機，就能看見你、聽見你的聲音。」文中也細膩描寫父親的外貌與生活片段，字句之間流露對過往日常的深深眷戀。

手把手教彈吉他 一句話成為永遠的力量

袁融也回憶，父親曾親自教她彈吉他，即使不熟悉五線譜，仍會親手寫下簡譜、耐心指導。後來為了讓女兒接受更完整的音樂訓練，袁惟仁不惜花錢支持她學鋼琴，並在一旁不斷鼓勵，「好棒」「真棒」「我女兒最棒了」，這些話至今仍深深刻在她心中。

她感性寫道，「你好像總是為我驕傲，明明是你花錢，讓我去看那些你沒看過的世界。」也正因父親的支持，自己才能一步步拓展視野，而這些成長的背後，都是父親默默的付出。

袁融親曝不再做美甲原因

面對至親離世，袁融引用袁惟仁作品〈旋木〉中的歌詞「音樂停下來你將離場，我也只能這樣」，訴說對父親的不捨。她也透露，未來將延續父親對音樂的熱愛，決定暫別原本喜愛的美甲，「你最愛的吉他，我會繼續彈下去。」

「下輩子還做你女兒」 深情告別摯愛父親

貼文最後，袁融深情向父親道別，「下輩子還做你女兒。下輩子看著我長大、牽我走紅毯。在這個世界上，讓我愛你久一點。」一句句話語，道盡不捨與思念，也讓不少網友看了鼻酸。

