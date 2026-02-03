袁惟仁離世！愛女驕傲「我爸爸是你」 淚許：下輩子做你女兒

【緯來新聞網】音樂人「小胖老師」袁惟仁臥病8年，昨（2日）被證實在家中逝世，震撼演藝圈。他的女兒袁融沉澱心情後，在IG悲痛發聲，回想爸爸過去的寵愛和教導，沒有多表達愛是她最大的遺憾，感性喊話「下輩子還做你女兒」。

袁惟仁過世，女兒悲痛發聲。（圖／翻攝自袁融IG）

袁融昨天在IG發文，坦言得知消息後一直都不太好，內心很難受，花了一點時間沉靜，才能好好回應大家，「爸爸現在不痛了，雖然一直很害怕這一天的到來，但終究還是要面對」，在她心裡，爸爸一直都是一個很温柔的人，記憶中我從沒看過發脾氣的樣子，「對我來說，他是全世界最溫柔的人」。



想起爸爸曾經說過「我女兒做什麼都是對的」，袁融表示，這些偏愛與寵愛，一直都是她踏入新階段、嘗試新事物時最大的動力，「他很溫柔、很善良，在我心裡，他永遠都那麼美好」，更直言自己很愛很愛爸爸，是一種無庸置疑、堅定且強烈的愛，不懂事時沒多表達，是她最大的遺憾。

袁融喊話「下輩子還做你女兒」。（圖／翻攝自袁融IG）

「音樂停下來你將離場，我也只能這樣」，袁融坦承有記憶以來，就很排斥自己的爸爸是藝人，好像打著星二代的名義，就必須活出眾人期盼的模樣，但心裡總是很驕傲「我的爸爸是你」，歌單中數不清的經典作品、YouTube搜尋紀錄總是排在第一，讓她突然慶幸只要打開手機，就能看到、聽到爸爸的聲音，「你長滿繭的手、圓滾滾的肚子，甚至是無時無刻纏繞著你的煙味，是我最有安全感的一切」。



袁融回想，小時候爸爸教她彈吉他，雖然看不懂五線譜，仍會寫下簡譜，後來甚至花錢讓她去學鋼琴，而她看懂五線譜之後，得到爸爸驕傲地讚美，「好棒！」、「真棒！」、「我女兒最棒了！」讓她心有戚戚焉，「明明是你花錢讓我去看那些你沒看過的世界」。



最後，袁融喊話「下輩子還做你女兒」，希望爸爸可以看著她長大、牽她走紅毯，「在這個世界上讓我愛你久一點」，也決定以後不做指甲了，「你最愛的吉他，我會繼續彈下去」。

