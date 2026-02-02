袁惟仁離世！醫揭肺炎是臥床病患頭號殺手 3大關鍵行動降低風險

知名音樂人「小胖老師」袁惟仁被家屬證實，今（2）日在台東老家安詳離世，享年57歲。（圖／報系資料照）

知名音樂人「小胖老師」袁惟仁自2018年身體出狀況，2020年變成植物人後，回到台東老家休養，還一度傳出因肺炎住院治療，豈料，袁惟仁家屬今（2）日證實他在家中離世，享年57歲。名醫蘇一峰指出，肺炎是長期臥床病患的頭號殺手，國健署也曾呼籲民眾把握3大關鍵行動，以降低罹病風險。

袁惟仁死訊曝光後，知名胸腔科醫師蘇一峰在臉書發文表示，他經常跟病人、病人家屬說，「人在床上一直躺著，遲早會肺炎」。蘇醫師說明，人只要長期臥床，肺功能會大幅退化，越來越喘就容易累積痰，然後變成肺炎；而臥床吃東西容易嗆進呼吸道，產生吸入性肺炎。因此，蘇醫師形容「肺炎是臥床病人的頭號殺手」。

國民健康署也曾說明，腦血管疾病高居國人十大死因第4位，其中腦中風更是最常見。至於需要特別注意的高危險族群，包括三高（高血壓、高血糖、高血脂）、心房顫動、肥胖、吸菸及運動量不足。

不過腦中風雖然兇猛，據世界中風組織（WSO）指出，高達90%的事件可透過控制危險因子來預防。國健署沈靜芬署長呼籲民眾把握3大關鍵行動以降低風險，首先是定期健檢，利用成人預防保健服務了解自身健康數據；其次是落實「722」血壓管理法，即連續七天量測、早晚各一次、每次量兩遍，精準掌握血壓波動；最後則是建立健康生活習慣，採取低油、低鹽、低糖、高纖的「三低一高」飲食，並維持每週150分鐘的中強度運動。

沈靜芬署長也提醒，民眾應主動戒菸、節制飲酒並積極治療慢性病，維持BMI在18.5至24的正常範圍。唯有從源頭管理健康，才能遠離中風威脅，避免因病臥床引發後續致命的肺炎風險。

◎提醒您：吸菸有害健康、吸菸害人害己。

◎喝酒勿開車！飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒。

