袁惟仁離世 陸元琪告白謝謝曾經愛她

袁惟仁（右）生前與那英合作多首夯曲，曾一起上節目宣傳。（資料照片）

資深音樂人「小胖老師」袁惟仁2日在台東病逝，享壽57歲。前妻陸元琪3日表示收到消息後，一家人都變成了一二三木頭人，「唯一流動的是眼淚，無法工作」，並向袁惟仁最後告白，謝謝他曾經這麼愛她，「我們的愛情來得很快，生2個孩子，養1隻狗是我們的夢想，卻在夢想成真時，愛情走了樣，只有我們彼此心中才知道對方對自己有多重要。」

袁惟仁跟陸元琪的一雙兒女紛紛曬出一家人過往甜蜜合照，20歲女兒袁融引用袁惟仁作品〈旋木〉中的歌詞「音樂停下來你將離場，我也只能這樣」，表達對父親的不捨，她表示，上個月去2趟台東探望住在加護病房的袁惟仁，「我會好好陪他走完最後一程」，她未來將延續父親對音樂的熱情，決定放下原本喜愛的美甲，繼續學習吉他，「你最愛的吉他，我會繼續彈下去。」兒子則向袁惟仁告別，「晚安老爸，我會想你的。」

袁惟仁曾創作王菲〈執迷不悔〉、陶晶瑩〈離開我〉等許多經典歌曲，更多次與那英合作，〈征服〉、〈夢醒了〉、〈夢一場〉都出自他手，那英工作室發文哀悼：「謝謝你帶來了這麼多美好的音樂，在另一個世界也要繼續彈著吉他唱著歌。小胖，一路走好。」而田馥甄、許茹芸、林俊傑、林宥嘉等歌王歌后也發聲哀悼袁惟仁，留下無盡思念。