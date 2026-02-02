袁惟仁離世！黃韻玲悲痛發聲：親愛的小胖離開我們了

[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導

華語樂壇傳出噩耗，知名音樂人「小胖老師」袁惟仁於今（2）日驚傳離世消息，享年57歲。袁惟仁好友、音樂人暨台北流行音樂中心董事長黃韻玲稍早也在臉書悲痛發文表示：「我們親愛的小胖，今天離開我們了！」，並轉述袁惟仁二姐袁藹珍給外界的消息。

袁惟仁好友、北流董事長黃韻玲稍早哀痛發文，說明袁惟仁死訊。（圖／北流提供）

以下為黃韻玲的臉書全文：

我們親愛的小胖

今天離開我們了！

以下是小胖的二姐

給予朋友們的訊息

『大家好

小胖選擇今天離開我們，我們尊重他的意願，他走得平靜，從此自由。

廣告 廣告

我們會帶他回台北和我父親安葬在一起，一個有山有水他熟悉的地方。

慶幸他留下很多歌曲，想念他時聽，開車時聽，傷心時聽，平靜時聽….他無所不在。

謝謝所有幫助、關懷小胖的朋友，他是帶著你們的溫暖離開的。

袁藹珍

2026-02-02』

袁惟仁生於1968年，是台灣著名音樂人，曾多次入圍金曲獎，早年與另一名音樂人莫凡組成「凡人二重唱」樂團時，更曾在1993、1994年於金曲獎最佳演唱組獎2連霸。後期逐漸轉型幕後，曾在著名選秀節目《超級星光大道》與《我要當歌手》等系列擔任評審，也曾在數家唱片公司擔任製作人。

更多FTNN新聞網報導

陶晶瑩哀悼袁惟仁過世！感嘆「非常難過非常難過」 痛失音樂圈好友

袁惟仁生前重摔成植物人！張宇發起「小胖基金」月匯4萬、30位星友接力送暖

袁惟仁離世！2個多月前才送急診...曾與妻兒斷聯9年 陸元琪昔心碎喊話：請放過我的孩子

