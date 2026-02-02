袁惟仁離世！2個多月前才送急診...曾與妻兒斷聯9年 陸元琪昔心碎喊話：請放過我的孩子

[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導

知名音樂人「小胖老師」袁惟仁今（2）日離世，二姐袁藹珍隨即透過社群向親友證實噩耗，感嘆弟弟從此擺脫病痛，「獲得了真正的自由」。回顧其健康狀況，袁惟仁自2018年於上海跌倒引發腦溢血後，健康一路下滑，2022年更被醫師判定為植物人。去（2025）年11月29日深夜，他曾因白血球偏高、排尿異常及肺部發炎等症狀，由救護車緊急送往台東馬偕醫院救治，當時好友紀寶如僅低調表示「觀察中」，未料時隔2個多月，仍不敵病魔侵襲。

知名音樂人「小胖老師」袁惟仁今（2）日傳出過世消息。（圖／資料照）

袁惟仁在華語樂壇擁有舉足輕重的地位，他不僅與莫凡組成「凡人二重唱」兩度奪下金曲獎最佳演唱組合，更是神級天后們的幕後推手。他曾為王菲創作〈執迷不悔〉，並為那英打造〈征服〉、〈夢一場〉等傳唱經典，也曾擔任S.H.E、動力火車的製作人。隨後他在選秀節目《超級星光大道》擔任評審，以幽默卻專業的風格深入人心，「小胖老師」也因此成為全民皆知的音樂旗標，奠定了他在流行音樂史上不可磨滅的地位。

然而，袁惟仁的私生活與音樂成就同樣充滿戲劇性。他在2016年與前妻陸元琪結束14年婚姻，隨後於2018年在上海錄影時重傷，自此開啟了漫長的抗病生涯。病倒後，他回到台東家鄉由二姐與家人輪流照護，期間與前妻及一雙兒女斷絕聯繫。陸元琪曾在受訪時無奈表示，母子三人與他已近9年沒有交集，甚至需透過新聞才得知近況。面對外界不斷詢問，陸元琪曾沉痛喊話：「請放過我的孩子，你們想知道的，也是我想知道的。」

