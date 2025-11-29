袁惟仁驚傳送醫急救 「白血球指數偏高」院方曝現況

袁惟仁29日驚傳送醫急救。翻攝袁惟仁臉書

57歲知名音樂人「小胖老師」袁惟仁，6年前在中國因腦溢血倒下，返台後又曾在家中意外摔倒，健康狀況每況愈下。今（29日）晚間突傳他身體不適，緊急由救護車送往醫院急救，消息一出引發各界關心。

長期關懷袁惟仁的台灣優質生命協會祕書長紀寶如，往年都會定期前往探視。對於今日的突發狀況，她表示目前還沒聯絡上，自己也很心急；而袁惟仁的前妻陸元琪則透過經紀人表示正在了解狀況中。

袁惟仁長期於台東老家靜養，傍晚突然傳出健康惡化，在姊姊陪同下被送往台東馬偕醫院急診。據了解，他約莫今天傍晚5點半左右抵達醫院，院方表示經初步檢查，發現袁惟仁「白血球指數偏高」，可能存在感染情形。由於他長期臥床、身體虛弱，只要稍有狀況就容易出現健康危機，家屬也一向謹慎處理，察覺異常便立刻送醫。

袁惟仁29日驚傳送醫急救。翻攝袁惟仁臉書



