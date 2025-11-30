袁惟仁驚傳送醫搶救！20歲正妹女兒美成這樣 「激似李珠珢」驚人模樣曝
娛樂中心／綜合報導
「小胖老師」袁惟仁2018年在上海跌倒造成腦溢血昏迷，返台休養後2020年再度於家中跌倒，遭判定成植物人，昨（29）日又驚傳送往台東馬偕醫院急診，狀況令許多人擔憂。而過去他和女星陸元琪有過一段婚姻，兩人結婚14年育有一雙子女，最後卻因袁惟仁外遇讓這段婚姻畫下句點。一晃眼袁惟仁與陸元琪的愛女已長成20歲美少女，如今甚至被網友發現她的絕美外貌與韓籍啦啦隊「AI女神」李珠珢有幾分相似。
袁惟仁愛女袁融（梓蛋）外型甜美、身材姣好，IG坐擁破10萬名粉絲追蹤。此前袁融走在路上時巧遇以拍攝街頭配對影片走紅的YouTuber「黑男」，黑男先是讚美她的微刺青很好看，接著袁融開始介紹自己身上的刺青，表示手臂上是她的人生座右銘「我主宰自己的感情觀」，胸前及手背上的刺青則是紀念過世的愛犬，下秒袁融撩起袖子，展現左手臂大面積的刺青，更是讓黑男驚呼連連。
拍攝過程中，黑男赫然發現袁融的高顏值激似啦啦隊女神李珠珢，對此，袁融笑稱確實有很多人說過，不過被詢問有無興趣徵選啦啦隊，袁融連忙回應「沒有沒有沒有」。黑男曬出街訪袁融的影片後，她的超高顏值迅速吸引網友目光，不少人驚呼「好像富邦李珠珢」、「眼睛好美喔水汪汪」、「這位漂亮」，而袁融本人也現身影片下方留言「謝謝黑男」，黑男則回應「梓蛋本人來了」。
