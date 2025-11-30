袁惟仁驚傳送醫「最新病況曝」！前妻陸元琪：請放過我孩子

知名音樂人「小胖老師」袁惟仁2018年因摔倒造成腦溢血；11月29日再傳被緊急送往台東馬偕醫院急診，經檢查發現白血球指數上升，疑似感染引發不適。他的前妻陸元琪29日在社群平台坦言，對前夫的情況並不知情，呼籲外界不要再向她及孩子詢問相關問題。

「小胖老師」袁惟仁在2018年跌倒造成腦溢血。（圖／翻攝袁惟仁 臉書）

陸元琪在貼文中提到，目前人生中最重要的只有「三個人」——自己與兩個孩子金先生和蛋蛋。她表示：「你們想知道的，也是我想知道的。」她也強調，外界的關注已對她和孩子們造成困擾，懇求大家停止打擾：「拜託，不要來問我跟我的孩子們，尤其是孩子…。」

陸元琪獨自將孩子拉拔長大。（圖／翻攝陸元琪 臉書）

陸元琪進一步提到，這些年來，外界見證了她獨自將孩子拉拔長大的過程，如今孩子們已經成為優質的大人，她希望外界能給予孩子空間，不要再過度關注。她最後以明確語氣說道：「請放過我的孩子，謝謝。」此番言論引來網友支持，許多人留言鼓勵她：「一個人把孩子拉拔長大真的很不容易」、「希望妳和孩子們都能平安幸福。」

陸元琪吐心聲。（圖／翻攝陸元琪 臉書）

目前，袁惟仁的健康狀況仍待進一步確認，台灣優質生命協會秘書長紀寶如30日回應袁惟仁的狀況：「還好，只是肺發炎，沒事。」至於袁惟仁是否還在住院？紀寶如表示要再觀察一下。

