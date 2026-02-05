袁惟仁「凡人」不平凡！重溫青春，回到那個自彈自唱的年代

2026/2/2更新：袁惟仁1968年出生，1980年代在民歌餐廳開啟他的音樂生涯，當時他與莫凡組成凡人二重唱以清新民謠曲風與細膩和聲在學生族群間迅速走紅，成為民歌世代極具代表性的男子重唱組合，更被稱為民歌年代走出的創作型才子。進入1990年代後，凡人二重唱進軍主流唱片市場，更連續兩年拿下金曲獎「最佳演唱組合獎」，在百花齊鳴、競爭激烈的華語樂壇中寫下超亮眼成績。對許多歌迷而言，那是一段屬於校園、青春與民謠的共同記憶，也讓袁惟仁正式站穩「創作型歌手」的位置。

這些民歌西餐廳，唱的儘管不一定是「民歌」，而是國語流行歌曲。然而，「自彈自唱」的形式，卻持續傳承下來，仍受歡迎。

然而，1990年代，KTV文化席捲台灣，年輕族群的娛樂從「聽歌」轉而變成「自己唱歌」，紅極一時的木船、木吉他、吉普賽等民歌西餐廳，紛紛結束營業。唯獨1991年創立的「天秤座」，迄今仍屹立不搖。

這兒，也是當前樂壇天王之一蕭敬騰未成名前的駐唱小窩。

那年代幾乎人手一把木吉他

週間下午走進天秤座，垂掛的吊扇、餐桌的桌邊燈與挑高天花板上的壁畫，都可看出老派台式西餐廳的氛圍。

駐唱歌手在透明玻璃圍起來的小舞台唱著歌，客人卻僅有兩三桌，讓歌聲顯得有些寂寞。

天秤座副總經理、同時也是股東的莫強說，這幾年的來客數當然大不如前，但還是有許多四五年級生喜歡來此重溫青春。

同為五年級生的莫強更從高中就是駐唱的專業歌手，曾在木船唱過，主持人吳宗憲、製作人袁惟仁都曾是他在木船同期的歌手。莫強回憶學生時代，班上同學幾乎人手一把吉他。

「那個年代沒有網路，年輕人的娛樂就是去西門町聽聽歌，只要110元，喝杯紅茶就可以聽一整天，」莫強回憶，當時，當紅的國語流行歌曲如〈讓我歡喜讓我憂〉〈大約在冬季〉等，一天要唱上五六遍。

留個地方讓人回味舊時青春

當時，民歌西餐廳是年輕人社交的天堂。只要生日，寫上一張點歌單，吉他伴奏的〈生日快樂〉就悠悠地送到桌前，看到壽星一張感動的臉。

舞台雖小，卻是近距離接觸，這也造就了民歌手雖然不是發片歌手，卻都有自己的死忠粉絲，有人跟著排班表跑，唱完就有人送花與小禮物。

他感慨時代的變化。「以前的客人，只要歌手一站上去，所有餐具放下來，唱完一首歌一定會全場鼓掌。現在的聽眾都沒人拍手了。」

歌齡已經30年、在「天秤座」駐唱的鍾秋文也觀察，「以前的客人寧願牛排硬了，也要聽歌。現在的人，吃比較重要，音樂只成為背景了。」

不過，縱使觀眾少了、變了，有些死忠的老靈魂們卻仍為此著迷。有位40幾歲女性歌迷，仍每天都到天秤座報到。

然而，民歌西餐廳的駐唱文化要傳承確實有困難。2011年起，天秤座曾連續舉辦三屆民歌比賽，蕭敬騰就是第一屆的第一名。不過，之後報名的人愈來愈少，只好停辦。

莫強分析，現在的年輕人，會唱的人很多，但會彈的人不多，而會彈唱的年輕人，則寧願選擇當街頭藝人，因為人潮多，錢好賺。

當民歌現場彈唱形式已不再流行，想過要將餐廳轉型嗎？莫強說：「如果沒有民歌現場演唱這個元素，比餐點、裝潢我們不一定會贏，還是維持舊味道最好。」

此外，和他一樣的民歌手們，都還熱愛唱歌，即便他已擔任經營者，仍每天上台，用歌聲替客人求婚、送上生日祝福、陪伴失戀的痛苦，都還是有難以言喻的滿足感。

「如果一切都變成新的，有人想回味舊時青春時，就無處可去了，」莫強如是說。