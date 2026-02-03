袁惟仁「加油好嗎」成絕響...《星光4》冠軍悲憶最後見面 私下像「暖心爸爸」

方宥心分享印象中的袁惟仁。董孟航攝

「小胖老師」袁惟仁2日證實病逝，過去他曾在《超級星光大道》擔任評審，對參賽者喊話：「加油，好嗎？」成絕響，昔日第四屆冠軍方宥心3日出席《全民大劇團聯合開賣》記者會，形容袁惟仁私下就像「暖心的爸爸」。

方宥心透露，最後一次與袁惟仁見面，是在一場《超級星光大道》的演唱會上，多位參賽者一起用木吉他配樂的方式演唱袁惟仁所寫名曲〈夢一場〉，大多是在商演、演唱會場合會遇到袁惟仁。

方宥心出席《全民大劇團聯合開賣》記者會。董孟航攝

袁惟仁在螢光幕前說：「加油，好嗎？」看似嚴厲，但方宥心透露，私下在參賽學員遇到撞牆期或是「心魔」問題時，都會用溫暖的方式說：「不要想太多，就享受表演。」讓學員不會用太緊繃的心情面對比賽。記者會前一天獲知袁惟仁過世消息，方宥心也坦言很難過，需要一些時間平復心情。

黃嘉千曾去台東探視 曝袁惟仁一度恢復良好

方宥心演出舞台劇《你好，我是接體員》，同劇黃嘉千也與袁惟仁交情深，坦言袁惟仁2018年在上海腦溢血出事後，回台東養病，許多朋友都會不時去探望，她當時去探望時，覺得袁惟仁恢復狀況滿好的，都認得人，握手也會有反應，可能是去年底進加護病房時，狀況惡化。

袁惟仁2日傳出離世不幸消息。資料照

黃嘉千也感嘆，袁惟仁留下很多很棒的作品及回憶，後期家人照顧也很不容易，將所有的祝福留給家人，並喊話：「朋友們都會紀念他。」目前還沒有與袁家人聯繫，也直呼擔心家人介意、不方便透露太多狀況。

黃嘉千出席《全民大劇團聯合開賣》記者會。董孟航攝



