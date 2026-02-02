袁惟仁「加油，好嗎？」紅遍全台 《星光2》葉瑋庭再曝恩師私下暖舉

〔記者張釔泠／綜合報導〕資深音樂人「小胖老師」袁惟仁與病魔纏鬥8年，昨天在台東病逝，享年57歲。而他自2007年起擔任《超級星光大道》的評審，一句「加油，好嗎？」深入人心，當時還掀起了全台模仿潮。曾參加《超級星光大道2》的葉瑋庭也發文悼念恩師，坦言過去的自己缺乏自信，多虧袁惟仁暖心打氣，才找到了信心。

葉瑋庭貼出過去和袁惟仁的合照，並寫道：「小胖老師，謝謝您在我比賽當年時給我的鼓勵，那對當時非常沒有自信的我，真的是ㄧ個莫大的強心針，那些話讓我更加相信自己。」提到袁惟仁總是在評審席認真看完表演、給出建議，讓她得以成長，「謝謝您在我比賽時期的陪伴、鼓勵，希望您在天堂繼續彈著吉他唱更多更多好聽的歌～」

