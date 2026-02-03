袁惟仁、大S相隔一天同日病逝 兩人曾有深刻緣分

〔記者王靖惟／台北報導〕知名音樂人「小胖老師」袁惟仁昨(2日)在台東病逝，享年57歲，昨日也恰巧為大S徐熙媛病逝一週年的日子，大S生前親友齊聚金寶山舉行雕像揭幕儀式緬懷，但下午卻接到袁惟仁病逝消息，令人唏噓。

大S去年春節2月2日因流感併發肺炎離世，袁惟仁與大S相隔一年同日離開，演藝圈內不少人感嘆造化弄人，紛紛致意哀悼，但細數過往也發現大S與袁惟仁曾有交集，兩人在音樂上有過合作，當時袁惟仁是「泡沫之夏」原聲帶的統籌製作人之一，兩人早有深刻合作的緣分，如今兩人相隔一年同日離世，也讓網友感慨不已。

藝人陶晶瑩才剛從大S的追思會場哭過，下秒得知袁惟仁死訊後淚水再度止不住，原先大家正準備遵照大S生前喜愛的氣氛，回到台北聚餐慶祝「重生」，陶晶瑩卻在途中接獲袁惟仁病逝消息，讓她再度崩潰，哀悼寫下：「小胖啊，你真的⋯⋯唉，我知道你累了、也知道家人的辛苦。」、「以為你會再回來」，字字句句都充滿不捨。

