袁惟仁一度恢復心跳 聽姊姊說「媽媽我會照顧」後病逝

知名音樂人「小胖老師」袁惟仁昨（2日）病逝，享年59歲，據悉，他在病逝前一度恢復心跳，在聽到姊姊說的一句話後，才平靜地離世。

袁惟仁。（資料照／中天新聞）

袁惟仁的病情始於2018年，他當時因腦溢血突然昏倒於上海，隨後在2020年又於台東住處摔倒，導致長期臥床，知名藝人楊貴媚透露，袁惟仁於今年1月5日住進加護病房後，便未曾離開過，直到昨天清晨傳出病逝消息。

楊貴媚轉述，當袁惟仁的心跳短暫恢復後，他的姊姊走到病床旁，輕聲對弟弟說：「如果你要走，不要有牽絆，媽媽我會照顧。」聽到這句話後，袁惟仁才終於平靜地離世。

袁惟仁的家屬在聲明中表示：「小胖選擇今天離開我們，我們尊重他的意願，他走得平靜，從此自由。我們會帶他回台北，與父親安葬在一起，一個有山有水他熟悉的地方。他的音樂會永遠陪伴我們，想念他時聽，開車時聽，傷心時聽，平靜時聽……他無所不在。感謝所有幫助、關懷小胖的朋友，他是帶著你們的溫暖離開的。」

