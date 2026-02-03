袁惟仁〈征服〉成「天后推手」 那英悲痛發聲

袁惟仁創作〈征服〉傳唱至今，那英悲痛哀悼。（圖／林弘斌攝）

資深音樂人「小胖老師」袁惟仁早期以歌唱組合開啟活動，也參與製作許多大咖天后的作品，包含那英、王菲、鄭秀文等，而專輯《征服》不僅讓那英首度入圍金曲歌后，袁惟仁創作的歌曲〈征服〉更傳唱至今。如今袁惟仁驚傳病逝，那英也悲痛哀悼。

袁惟仁過去多次與那英合作，〈征服〉、〈夢醒了〉、〈夢一場〉都出自他手，深刻旋律與情感書寫形塑「那氏情歌」風格，不過，〈征服〉其實是袁惟仁感情受創時的靈感，沒想到在有相同境遇的那英詮釋下廣受好評，那英也總結兩人的緣分：「你（袁惟仁）寫這個詞的時候，是你的生活有問題。我唱你這首歌，表達你的音樂的時候，是我的生活有問題」，顯示兩人在音樂方面十分契合。

廣告 廣告

那英（左）曾邀請陶晶瑩、袁惟仁擔任演唱會嘉賓。（圖／盧禕棋攝）

雖然袁惟仁臥病7年多，〈征服〉也已相隔28年，但兩人合作的金曲仍傳唱至今，因此那英工作室2日也發文哀悼：「謝謝你帶來了這麼多美好的音樂，在另一個世界也要繼續彈著吉他唱著歌。小胖，一路走好」，引來粉絲不捨留言，「小胖老師一路走好」、「感謝小胖老師和那姐帶來絕妙的合作」、「願天堂沒有病痛」。

另外，袁惟仁身為女團S.H.E的推手，繼Ella（陳嘉樺）發聲後，田馥甄（Hebe）也在社群分享袁惟仁的創作〈旋木〉，並附上蠟燭和愛心的符號悼念。天后許茹芸則是因歌曲〈半首歌〉、〈失去〉與袁惟仁合作，於是在袁惟仁噩耗傳開，亦透過社群回顧2首歌曲，以表達對袁惟仁的思念。

田馥甄、許茹芸轉發金曲悼念袁惟仁。（圖／IG@hebe_tien_0330、valenh）

更多中時新聞網報導

年菜聰明吃 健康過年少負擔

袁小迪登《一級棒》 合作8美女直呼幸福

頑童揪2.5萬人站著唱 「這裡沒條款」