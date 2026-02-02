袁惟仁「撐音樂夢32年」離世 「加油好嗎」成絕響！

娛樂中心／江姿儀報導



演藝圈接連傳出噩耗，今（2日）知名音樂人「小胖老師」袁惟仁驚傳逝世，享年57歲，稍早家屬悲慟證實。2018年袁惟仁因腦溢血倒下，治療後又不慎於家中摔傷，從此長期臥床，呈現植物人狀態由親人照料，2025年還因病情加重，送醫急救。他深耕樂壇超過30年，昔日他曾於歌唱選秀節目中「加油，好嗎？」，還被製作成哏圖在網上瘋傳，如今已成絕響。





袁惟仁臥病6年驚傳病逝享年57歲 勇撐音樂夢32年…「加油好嗎」成絕響！

袁惟仁今（2日）傳出逝世消息，享年57歲。（圖／翻攝自袁藹玲臉書、民視新聞資料照）

廣告 廣告





「小胖老師」袁惟仁深耕樂壇超過30年 《星光》講評「加油好嗎」成經典！

袁惟仁今（2日）傳出逝世消息，享年57歲，留給歌迷與粉絲無限哀思。回顧袁惟仁過往輝煌經歷，年輕時他懷抱著音樂夢，1980年代與莫凡組成「凡人二重唱」，開始在餐廳駐唱，以深情歌喉經典演唱民歌。1991年他推出第一張專輯《杜鵑鳥的黃昏》，就入圍第4屆金曲獎；1995年單飛發展，他手抱一把吉他，婉轉弦音搭配動聽嗓音，成為不少歌迷心目中的青春回憶。才華出眾的他成為唱片製作人，幫S.H.E、動力火車、齊秦等多位知名歌手製作專輯，連陶晶瑩《離開我》、巫啓賢的《愛情傀儡》、王菲《執迷不悟》、那英的《征服》等傳唱多年的經典歌曲都出自他手，多年來致力於歌曲創作，奉獻所有心力。他2007年開始擔任歌唱選秀節目《超級星光大道》的評審，犀利又溫暖的獨特講評風格恰到好處，其中口頭禪「加油，好嗎？」更是經典語錄，深深烙印進觀眾心中，一度暴紅成為流行話語。

袁惟仁臥病6年驚傳病逝享年57歲 勇撐音樂夢32年…「加油好嗎」成絕響！

袁惟仁「撐音樂夢32年」離世，口頭禪「加油好嗎」成絕響。（圖／翻攝自賴銘偉臉書、民視新聞資料照）





「小胖老師」袁惟仁意外摔倒、腦溢血昏迷 抗病8年逝世享年57歲！

袁惟仁2018年在上海意外摔倒、腦溢血昏迷，經手術搶救後回台休養，不料2020年又在台東老家摔倒失去意識，病情急遽惡化，自此長期臥病於床。2025年11月底又傳出病情加重，他因身體出現異狀被送往台東馬偕醫院急診。院方初步檢查發現白血球指數上升，疑似感染導致發炎反應；由於他長期臥床、身體虛弱，家屬一向十分謹慎，只要察覺狀況不對便立即送醫評估，當時住院接受進一步檢查與觀察。沒想到時隔數月，今（2日）傳出死訊，久病纏身的他終於告別病痛，與世長辭，令外界不捨。

原文出處：袁惟仁驚傳病逝享年57歲 勇撐音樂夢32年…「加油好嗎」成絕響！

更多民視新聞報導

「小胖老師」袁惟仁病逝！享年57歲家屬證實了

袁惟仁病逝！腦中風癱瘓、離婚14年妻陸元琪曾喊1句

范曉萱「神似大S」近況曝！網看淚：越來越像…

