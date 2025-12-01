袁惟仁「肺發炎」緊急住院治療 親姊曬照吐心境

袁惟仁肺發炎緊急送醫，親姊曬照吐心境。（圖／粘耿豪攝）

知名音樂人「小胖老師」袁惟仁多年前因跌倒意外驚傳變成植物人，近日卻緊急送急診，引發外界關注，一開始傳出白血球指數上升，後來證實為肺發炎，目前似乎還在住院觀察。而生病後一直由家人照顧的他，姊姊袁藹玲11月30日也在社群更新近況。

袁藹玲11月30日晚間在社群分享一張照片，畫面裡是一片雲海中的夕陽，雖然看不見整顆太陽，但天空與白雲的交界透出橘黃色光芒，看起來十分溫暖，同時袁藹玲以中英文寫下：「寒月的夕陽，世界的美好，有時真的需要一定的高度才能見著」，意境深遠。

此外，袁惟仁今年6月24日生日時，袁藹玲也曾發長文連問4句「你為何就不能和大家一樣」，並提到學業、事業、感情、創作等關鍵字，疑似在對弟弟喊話，文末更標註「因為…你不一樣」，吐露弟弟的與眾不同，引來網友留言替臥病在床的袁惟仁集氣。

如今袁惟仁突然被家人送往台東馬偕醫院，台灣優質生命協會秘書長紀寶如日前證實最新狀況，「還好，謝謝大家關心，只是肺發炎，沒事」，至於是否還在住院？僅簡短回覆：「觀察一下，謝謝哦。」前妻陸元琪則坦言不知情，也懇請外界不要打擾她和孩子們。

