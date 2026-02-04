袁惟仁20歲女兒爆熱戀HowZ！他公開談最無悔戀情
HowZ 推出新歌〈東京巴黎〉，這次走的是「甜蜜加滿」路線，HowZ 表示希望能帶給大家最純粹、最沒有包裝的情愫，透過對旅行的憧憬，描繪情侶之間對未來的想像。而這首單曲的封面選用「桔梗花」，加上前兩首歌曲也各自對應不同花卉，第二張個人專輯《The Blooming Prince 花花公子》的概念也逐漸成形。
HowZ之前被爆出跟袁惟仁20歲女兒熱戀，有關心袁惟仁女兒？對此，HowZ的經紀公司表示：「謝謝大家關心，現在最重要的還是留給家人空間，其他的我們沒有回應。」
歌名中的東京與巴黎，皆是浪漫的旅遊之都。聊到旅行，HowZ 表示自己並不擅長規劃長途行程，但臨時起意拉著大家去海邊、露營，或是到不同小島玩樂，反而是他的強項。他也笑說，自己很愛規劃、也擅長照顧身邊的人，對朋友來說算是「神隊友」般的存在。熱愛海島的 HowZ 也許願想解鎖馬爾地夫或帛琉，直言那裡不僅擁有太平洋數一數二漂亮的海景，還有豐富多樣的海底生物。
一向對感情世界保持低調的 HowZ，也透露自己曾有過一段戀情，是人生中最無怨無悔的一次付出。他坦言，當時的自己比較沒有自信，也較不諳世事，因此在感情中格外看重對方，希望透過無怨無悔的付出，換得對方的認可與肯定。他認為，這樣的精神本身是正面的，但若能先學會肯定自己，再期待對方的肯定，才是更正確的步驟。
至於維繫感情的方法，HowZ 認為，最重要的是把另一半當成最好的朋友，盡情分享生活中的大小事，讓彼此更加了解對方。他笑說：「我的秘訣就是好好寵另一半吧？把所有的愛放在對方身上，無論結局如何，都是美好且無悔的。」談到做過最浪漫的事，HowZ 分享曾帶著喜歡的人到自己最喜愛的地方旅行，像是他熱愛看海，就會帶對方去看不同海景、不同時間的日出與夕陽，感受大自然變化所帶來的浪漫。
