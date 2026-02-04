袁惟仁20歲愛女爆熱戀他！HowZ「寵女友秘訣」全說了 回歸純潔愛情

記者徐珮華／台北報導

袁惟仁（小胖老師）2日病逝享年57歲，撞臉李珠珢的20歲愛女袁融（梓蛋），日前被爆熱戀饒舌歌手HowZ，不過雙方皆未回應戀情。今（4）日HowZ推出新歌〈東京巴黎〉，透過對旅行的憧憬，描繪情侶之間對於未來的想像，希望能帶給大家最純粹、最沒有包裝的情愫。

袁惟仁20歲愛女袁融外型亮眼。（圖／翻攝自袁融IG）

感情世界一向低調的HowZ，透露自己曾有過一段戀情，是人生中最無怨無悔的一次付出。他坦言，當時的自己比較沒有自信，也較不諳世事，因此在感情中格外看重對方，希望透過無怨無悔的付出，換得對方的認可與肯定。他認為，這樣的精神本身是正面的，但若能先學會肯定自己，再期待對方的肯定，才是更正確的步驟。

HowZ認為，維繫感情的方法，最重要的是把另一半當成最好的朋友，盡情分享生活大小事，讓彼此更加了解對方，「我的秘訣就是好好寵另一半吧？把所有的愛放在對方身上，無論結局如何，都是美好且無悔的。」談到做過最浪漫的事，他曾帶著喜歡的人到喜愛的地方旅行，熱愛看海的他，曾帶對方欣賞不同海景、不同時間的日出與夕陽，感受大自然變化的浪漫。

HowZ〈東京巴黎〉封面以桔梗花象徵純潔的愛。（圖／皓室創意Light House提供）

〈東京巴黎〉就像一本旅行相冊，將兩人許下的約定收進影像中，場景跨越城市，情感卻始終純粹。單曲封面選用「桔梗花」，與前兩首單曲「曇花」講述火辣的一夜情、「夜來香」象徵第三者情愫不同，回歸簡單、純潔的愛。HowZ坦言，純潔與無悔說起來簡單，實際做到卻不容易，兩人相處的感情是否能持續保鮮，正是他認為「桔梗」花語最想傳達的意涵。

歌名中的東京與巴黎，皆是浪漫的旅遊之都。聊到旅行，HowZ表示自己不擅長規劃長途行程，但臨時起意拉著大家去海邊、露營，或是到不同小島玩樂，反而是他的強項。他笑說自己很愛規劃、擅長照顧身邊的人，對朋友來說算是「神隊友」般的存在。熱愛海島的他也許願解鎖馬爾地夫或帛琉，不僅擁有太平洋數一數二漂亮的海景，還有豐富多樣的海底生物。

