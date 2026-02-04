袁惟仁20歲愛女爆熱戀 HowZ一夜情回歸純愛

HowZ〈東京巴黎〉改走「純愛系」浪漫。皓室創意Light House提供



HowZ被爆和已故資深音樂人「小胖老師」袁惟仁的20歲愛女袁融熱戀中，新歌〈東京巴黎〉走「甜蜜加滿」路線，談到維繫感情的方法，他認為最重要的是把另一半當成最好的朋友，盡情分享生活中的大小事，「我的祕訣就是好好寵另一半吧？把所有的愛放在對方身上，無論結局如何，都是美好且無悔的。」

前兩波作品中，〈凌晨五點鐘〉以曇花為代表，講述火辣的一夜情；〈Mr. Wang〉則以夜來香象徵祕而不宣的第三者情愫；〈東京巴黎〉則回歸簡單、純潔的愛，HowZ坦言純潔與無悔說起來簡單，實際做到卻不容易，2人相處的感情是否能持續保鮮，正是他認為「桔梗」花語最想傳達的意涵。

〈東京巴黎〉就像1本旅行相冊，聊到旅行，HowZ自認不擅長規劃長途行程，但臨時起意拉著大家去海邊、露營，或是到不同小島玩樂，反而是他的強項，笑說自己很愛規劃、也擅長照顧身邊的人，算是「神隊友」般的存在。

談到做過最浪漫的事，HowZ分享曾帶著戀人到自己最喜愛的地方旅行，像是他熱愛看海，就會帶對方去看不同海景、不同時間的日出與夕陽，感受大自然變化所帶來的浪漫。

對感情世界保持低調的HowZ透露曾有過一段最無怨無悔的1次付出的戀情，坦言當時比較沒有自信，也較不諳世事，因此在感情中格外看重對方，希望透過無怨無悔的付出換得對方的認可與肯定。

