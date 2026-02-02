袁惟仁20歲愛女首發聲！慟喊「全世界最溫柔的人」悲曝最後一面

記者徐珮華／綜合報導

袁惟仁（小胖老師）今（2）日病逝，享年57歲。他與前妻陸元琪一對兒女袁義、袁融（梓蛋），稍早公開發聲，其中袁融透露前兩週曾二度前往台東探望父親，由於深知恐怕見不到最後一面，因此向他訴說心裡話。如今袁惟仁病逝，她坦言今日上午得知噩耗後，心情至今仍難以平復，「雖然一直很害怕這一天的到來，但終究還是要面對」，接下來將陪伴他走完人生最後一程。

袁融痛失父親袁惟仁。（圖／翻攝自袁融IG）

袁惟仁2016年離婚、2018年意外重摔後，健康狀況急轉直下，多次傳出成為植物人，並在上月住進加入病房。現年20歲的袁融，日前前往醫院探望父親，得知病情並不樂觀，便向他分享這8年來未能參與的一切，「我很愛很愛爸爸。那是一種無庸置疑、堅定且強烈的愛。不懂事時沒多和他表達是我最大的遺憾。」她也告訴對方自己已經長大，不必擔心。

袁融長文慟別袁惟仁。（圖／翻攝自袁融IG）

袁融長文慟別袁惟仁。（圖／翻攝自袁融IG）

袁融表示，袁惟仁在自己記憶中從未發過脾氣，更形容他是「全世界最溫柔的人」；對方曾說「我女兒做什麼都是對的」，這樣的偏愛與寵愛，成為她面對新事物、踏入新階段時最大的動力。文中，她悲痛悼念父親「他很溫柔、很善良，在我心裡，他永遠都那麼美好」，同時分享父女合照，寫下「我永遠愛你」令人動容。

