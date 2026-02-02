袁惟仁20歲愛女「不做指甲了」藏洋蔥 淚許來世再當父女：牽我走紅毯

娛樂中心／施郁韻報導

袁融決心「以後不做指甲了」，暖心意義曝光。（圖／翻攝自袁融IG）

音樂人袁惟仁（小胖老師）2日病逝，享年57歲。他與前妻陸元琪育有一對兒女袁義、袁融，20歲袁融前兩週曾二度前往台東探望父親，她發文回憶父親的一切，許下「下輩子還做你女兒」的願望，更決心「以後不做指甲了」，暖心意義曝光。

袁融2日深夜在IG發文表示，有記憶以來，就很排斥自己的爸爸是藝人，「好像打著星二代的名義就必須活出眾人期盼的模樣。但心裡卻總是很驕傲我的爸爸是你。」

袁融說，歌單裡有數不清的父親的作品，YouTube搜尋紀錄第一也永遠是爸爸袁惟仁，「突然好慶幸我只要打開手機就能看見你、聽見你的聲音。你長滿繭的手、圓滾滾的肚子，甚至是無時無刻纏繞著你的煙味，是我最有安全感的一切。」

袁融提到，袁惟仁曾教她彈吉他，爸爸看不懂五線譜，仍會親自寫下簡譜，「後來你花錢讓我去學鋼琴，我看懂五線譜了，『好棒』、『真棒』、『我女兒最棒了』，你好像總是為我驕傲，明明是你花錢讓我去看那些你沒看過的世界。」

袁融喊話：「下輩子還做你女兒。下輩子看著我長大、牽我走紅毯。在這個世界上讓我愛你久一點，她也表示：「以後不做指甲了，你最愛的吉他，我會繼續彈下去。」傳承父親對於音樂的熱忱，並引用〈旋木〉的歌詞，不捨寫下「音樂停下來你將離場，我也只能這樣」。



