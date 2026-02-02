袁惟仁2008年腦出血重創健康 醫：9成都因高血壓

音樂人「小胖老師」袁惟仁於今（2）日傳出過世消息。其二姐袁藹珍隨即透過社群向親友發布訊息，證實袁惟仁已平靜地離開人世，享年57歲。袁惟仁自 2018 年因腦出血倒下後，長期處於養病狀態，2020年跌倒重摔昏迷，2022年已惡化成長期臥床，去年底曾因發燒肺炎緊急送醫。

根據衛福部資料，腦中風類型主要可分為三種，包含缺血性(腦梗塞、腦缺血)中風、出血性(腦出血)中風及暫時性腦缺血發作；其中腦出血是因腦血管破裂，形成血塊壓迫腦組織，常見有腦組織內出血及蜘蛛膜下出血等類型。



北榮新竹分院神經內科主任尹居浩曾受訪透露，出血性腦中風死亡率達2~3成，比缺血性腦中風要高，即便救回，後續出現嚴重肢體後遺症的情況也比缺血性腦中風高。尹居浩指出，腦出血如果沒有在8小時之內進行控制，使血塊變大，疾病嚴重程度就會更高。醫師提醒，最常見的腦出血，高達90%以上都是高血壓控制不好引起，要多注意本身是否有三高、生活形態還有疾病影響，做好血壓控制是最好的預防方式。



袁惟仁後來處於長期臥床狀態，又要再度面臨肺炎的威脅，尤其是「吸入性肺炎」，多半是因為嗆入口腔、咽喉等分泌物與食物、液體或嘔吐物所引起，特別是對免疫力下降、排痰能力差、口腔衛生問題不佳的長期臥床病人來說最為致命。

如果想幫助臥床病人遠離肺炎威脅，花蓮門諾醫院建議從以下5招做起，過程中若發現病人痰量增加、並呈現黃綠色或變黏稠、發燒、呼吸困難或意識混亂，就要立即就醫。

1.協助排痰與呼吸訓練

鼓勵病人做深呼吸和咳嗽練習，每天至少練習3次、每次5分鐘，有助於將深處的痰液咳出；無法自咳者，則需要每2小時協助翻身一次，並進行拍痰。

2.進食角度需高於60度

灌食或進食時，應將床頭搖高約60～90度，且進食後不要馬上躺平，應維持半坐臥姿勢至少1小時，避免食物逆流引發嗆咳，最後演變成吸入性肺炎。

3.每天至少清潔2次口腔

若沒有確實清潔口腔，嗆咳時就很可能把口腔中的細菌吸入肺部、引起感染，因此就算沒有進食，也應該使用棉花棒、紗布或軟毛刷做清潔，每天至少2次。

4.多補充水分

若沒有水分攝取限制，建議每天攝取2,000～3,000cc的水分，有利於稀釋痰液、緩解咳嗽，並幫助身體對抗感染。

5.每年定期接種疫苗

建議65歲以上長者或高風險族群，每年定期施打流感疫苗及肺炎鏈球菌疫苗，降低罹患流感後引起肺炎或重症入院的機率。



袁惟仁重大健康事件時間軸

2018年｜上海跌倒腦出血

錄影時重摔倒地，醫師發現腦出血並切除腦中腫瘤，救回一命但健康急速下滑。

2019年｜返台復健

身形大幅消瘦約20公斤，但當時精神狀態一度有所改善。

2020年｜台東再度跌倒

因重摔造成重度昏迷、送入加護病房，後續被診斷為失去意識。

2022年｜醫師評估為植物人

長期臥床，由姊姊與家人輪流照護，需要全天候照護。

2025年11月｜因發燒、排尿異常突送急診

初步判定白血球偏高、肺部發炎。

