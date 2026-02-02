袁惟仁23歲兒「逃避父親7年」！叛逆不進病房…嘆：下輩子當及格父子

記者徐珮華／綜合報導

袁惟仁（小胖老師）今（2）日病逝，享年57歲。他與前妻陸元琪一對兒女袁義、袁融，稍早透過社群平台公開發聲，23歲的袁義先是感謝奶奶及二姑姑袁藹珍對父親的悉心照顧，隨後提及父親7年前重病倒下後，自己卻始終以工作為由選擇逃避，痛心喊話下輩子「好好當個及格的父子」。

袁惟仁病逝享年57歲，袁義首度公開發聲。（圖／翻攝自袁義IG）

袁惟仁2018年底在中國上海重摔引發腦溢血，緊急送醫搶救，昏迷62天後才脫離險境。袁義坦言當時叛逆，堅決不踏進病房探望，這7年來也不斷以工作作為藉口逃避，不在父親身邊；就如同袁惟仁這輩子扮演最好的角色並非父親，而是觀眾熟知的「小胖老師」，「我不怪你。因為我知道，我也絕對不是一個及格的兒子」，認為父子之間算是「扯平了」。

袁義坦言7年來不斷以工作為由逃避父親。（圖／翻攝自袁義IG）

袁義直言，自己過去總認為，對世界越狠，越能證明自己的成熟與不在乎，尤其面對父親時更是如此。不過他仍盼望下輩子再續父子緣，也希望對方在世界另一端能為他感到驕傲，「因為我也會在這裡繼續因為你是我父親而感到驕傲的。」隨著袁惟仁脫離長年病痛，不再有醫療器材的聲響包圍，袁義也喊話：「晚安老爸，我會想你的。」

