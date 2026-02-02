袁惟仁57歲病逝！愛女淚悼「下輩子牽我走紅毯」：讓我愛你久一點

袁惟仁昨日於台東病逝。（圖／袁融IG、報系資料照）

曾創作〈征服〉、〈旋木〉等無數經典作品的知名音樂人「小胖老師」袁惟仁，因肺炎於2日病逝，享壽57歲。消息傳出後，震驚演藝圈，也引來大批粉絲悼念。袁惟仁的女兒袁融隨即在社群平台發文，以真摯筆觸紀念父親，「以後不做指甲了，你最愛的吉他我會繼續彈下去。」

袁融在貼文中寫道，從有記憶以來，她對於父親身為藝人的身分曾有排斥，總覺得「打著星二代的名義就必須活出眾人期盼的模樣」。然而內心卻始終對父親充滿驕傲。她說：「歌單裡有數不清的你的作品，YouTube搜尋紀錄你也總是在第一。」

袁惟仁因病過世。（圖／袁融IG）

面對父親離世的事實，袁融表示，現在覺得慶幸，只要打開手機就能看到父親的影像，聽見他的聲音。她提到父親的模樣仍深深烙印在心中，「你長滿繭的手、圓滾滾的肚子，甚至是無時無刻纏繞著你的煙味，是我最有安全感的一切。」

回憶童年時光，袁融透露，小時候父親曾親自教她彈吉他，雖然看不懂五線譜，但仍用白紙寫下簡譜，耐心指導。後來，父親更花錢讓她學習鋼琴，幫助她看懂五線譜，並常對她說：「好棒！真棒！我女兒最棒了！」令她感受到父親無條件的支持與驕傲。

袁融感性地寫下「下輩子還做你女兒」為文末，表達對父親深刻的依戀與思念。「下輩子看著我長大、牽我走紅毯。在這個世界上讓我愛你久一點。」媽媽陸元琪也在貼文下安慰女兒：「妳的紅毯，我一定在。」

