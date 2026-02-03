袁惟仁57歲病逝！昔出軌爭議再被掀…

娛樂中心／李筱舲報導



音樂人「小胖老師」袁惟仁昨（2）日驚傳病逝，享年57歲，樂壇痛失才子。在外界緬懷其音樂成就之際，他過往的家庭紛擾也再度浮上檯面。當年他與前妻陸元琪那段轟動一時的婚姻內幕，包含曾遭控出軌等紛紜爭議，隨其人生謝幕再次引發外界關注。





袁惟仁病逝享年57歲！昔出軌爭議再被掀…陸元琪曾以「巧克力論」曝內幕

音樂人「小胖老師」袁惟仁昨（2）日驚傳病逝，享年57歲，樂壇痛失才子。（圖／民視資料照）





小三挑釁與「巧克力」金句的隔空交火

袁惟仁與陸元琪於2002年結婚，看似幸福的婚姻，其背後卻是男方長年出軌。陸元琪曾心碎揭露，在生下二胎僅三個月時，接到第三者來電要求「退位」，讓她在產後極度虛弱時身心俱疲。面對指控，袁惟仁當年曾發表千字聲明，將婚姻裂痕歸咎於「聚少離多」並駁斥外遇。對此，陸元琪則以「巧克力論」反諷，形容袁惟仁就像吃滿嘴巧克力卻不承認的孩子。

廣告 廣告

袁惟仁病逝享年57歲！昔出軌爭議再被掀…陸元琪曾以「巧克力論」曝內幕

陸元琪於2016年結束婚姻，隨袁惟仁辭世，兩人的婚姻過往也再度引發關注。（圖／翻攝自陸元琪臉書）

2016年結束空殼婚姻！隨袁惟仁辭世再掀心碎往事

為了給予子女完整的家庭，陸元琪在長達14年的婚姻中選擇隱忍，過著超過10年的「偽單親」生活，甚至因子宮頸癌動手術時都獨自面對。直到2016年雙方才正式簽字離婚，結束這段名存實亡的婚姻關係。儘管過去恩怨糾葛，陸元琪在袁惟仁病重期間仍帶著子女去探視。如今，隨著袁惟仁因病逝世，這段曾讓陸元琪痛受痛苦的婚姻內幕再度被外界翻出。

原文出處：袁惟仁病逝享年57歲！昔出軌爭議再被掀…陸元琪曾以「巧克力論」曝內幕

更多民視新聞報導

2025網紅榜大洗牌！他「再封王」自嘲：老兵不死

金屬市場大崩盤！專家直指「禍首是中國」

張又俠遭逮共軍集體沉默！專家揭「恐為無聲政變」

