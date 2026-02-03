袁惟仁57歲病逝！曾瞞陸元琪外遇13年 2度跌倒成植物人

知名音樂製作人袁惟仁2日病逝，享年57歲，結束了長達8年的植物人生涯，他的前妻陸元琪目前已低調接手後續事宜。這位曾打造〈執迷不悔〉、〈征服〉等金曲的才子，晚年因重摔腦溢血而長期臥病，最終由二姊在台東老家貼身照料至生命終點。

知名音樂人「小胖老師」袁惟仁病逝。（圖／翻攝袁惟仁 臉書）

回顧袁惟仁的一生，與陸元琪於2002年結婚育有一子一女，卻在婚姻期間長期出軌長達13年。陸元琪曾透露，在她生下第二胎僅3個月，便接到第三者來電要求「退位」。更令人心疼的是，婚姻後期袁惟仁外出工作時，僅留下5千元台幣作為一家三口的生活費，讓陸元琪獨自承擔家庭壓力。

袁惟仁前妻陸元琪 已低調接手後續事宜 。（圖／翻攝自陸元琪臉書）

2016年，這段維持14年的婚姻終告結束。離婚隔日，袁惟仁便被拍到與網紅陳葳互動親密的畫面，引發輿論譁然。而2018年他在上海錄影期間意外重摔腦溢血，當時第一時間發現並陪伴在側人，是女友「菲聆」。

陳子鴻2日貼出袁惟仁姊姊的發文，證實他過世。（圖／翻攝陳子鴻 臉書）

2020年，袁惟仁在台東老家再次跌倒，成為無法自理的植物人，最終照顧責任落回家人身上，由二姊長年貼身照料。如今他2日傳出病逝消息，讓演藝圈好友相當不捨。

