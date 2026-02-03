袁惟仁57歲病逝》醫師解析「腦溢血」致命關鍵：高血壓失控是最大元凶
音樂人袁惟仁2018年因腦溢血倒下，歷經多年治療與復健，最終仍因相關併發症2日病逝，享年57歲，也讓外界再度關注腦溢血的高致死風險。（圖片來源／袁惟仁 / 小胖老師FB）
知名音樂人袁惟仁，曾打造多首華語流行樂壇經典作品，是不少歌手背後的重要推手，卻在事業高峰後因健康狀況急轉直下。
袁惟仁2018年在上海因「腦溢血」倒下，歷經多次治療與長期復健，期間一度傳出病況反覆，日前因嗆傷送台東馬偕醫院，最終仍因腦溢血相關併發症於2日病逝，享年57歲。其病程漫長而艱辛，也讓外界再度關注腦溢血對中壯年族群帶來的致命威脅。
醫師提醒，腦溢血發病急、進展快，往往在短時間內造成嚴重腦傷甚至死亡，其中「長期高血壓控制不良」是最主要、也最常被忽略的危險因子。
腦溢血是什麼？血管一破，腦壓瞬間飆升
新竹馬偕醫院指出，腦溢血屬於腦血管疾病的一種，正式名稱為「腦出血」，是供應腦部的血管突然破裂，血液直接流入腦組織內，不僅造成該區域腦細胞缺血壞死，還會因血塊迅速累積，導致顱內壓急遽上升，壓迫周邊正常腦組織。
當出血量在短時間內快速增加，患者可能突然意識喪失、陷入昏迷，嚴重時甚至來不及送醫便死亡。這也是為何腦溢血被視為所有腦中風類型中，最兇險的一種。
不是老年人專利，40到70歲是高風險族群
中山附醫神經外科主任張正修指出，臨床上腦出血多發生於40至70歲族群，男女比例相近，常在活動中突然發作。「患者初期可能出現劇烈頭痛、噁心、嘔吐，短短數小時內意識迅速惡化，甚至進入昏迷狀態，並伴隨明顯神經學症狀，如單側肢體無力、麻痺、說話困難、視覺障礙或平衡失調。」
若出血位置位於語言中樞，患者可能突然無法說話；若發生在小腦，則會出現走路不穩、身體傾斜；若影響腦幹，更可能導致深度昏迷，死亡率極高。
醫師指出，腦溢血多與高血壓控制不良有關，發病急、進展快，短時間內就可能造成嚴重腦傷，及早預防與血壓管理是關鍵。（圖片來源／袁惟仁 / 小胖老師FB）
高血壓是最大元凶，失控血壓讓血管變脆
台北榮總神經醫學中心神經血管科主治醫師許立奇指出，腦溢血的成因相當多元，包括腦血管畸形、動脈瘤破裂、血液凝固異常、腦瘤出血，甚至某些藥物也可能誘發，但在所有原因中，「長期高血壓控制不良」仍是最主要的致病因素。
臨床上常見5、60歲患者，平時自覺身體硬朗，對血壓偏高不以為意，未規律服藥，血壓長期維持在160至180毫米汞柱以上。許立奇強調，「高血壓會使腦內小動脈長期承受高壓，血管壁逐漸失去彈性、變得脆弱，一旦破裂便造成腦內大量出血。」
而這類高血壓性腦溢血，好發於基底核、視丘、小腦、橋腦及大腦白質區，發作往往是「突然且快速」，留給搶救的時間非常有限。
腦溢血不是少數，出血性中風死亡率逾3成
許立奇進一步說明，腦中風可分為「阻塞性」與「出血性」兩大類，其中約7至8成為血管阻塞引起的腦梗塞，另有約2成屬於腦血管破裂造成的出血性中風。
「雖然腦出血的比例較低，但其死亡率卻遠高於腦梗塞。」根據統計顯示，腦梗塞死亡率約10%，但出血性腦中風死亡率卻高達30%以上，若出血位置在腦幹，死亡率甚至可超過60%。
診斷與治療分秒必爭，電腦斷層是關鍵利器
張正修指出，腦溢血的診斷以電腦斷層檢查最為迅速且準確，血塊在影像上呈現高密度，能立即區分是腦出血或腦梗塞，對於後續治療方向至關重要。
治療方式則依出血量、位置與患者狀況而定，分為內科與外科治療。內科治療包括控制血壓、使用降腦壓藥物、維持水分與電解質平衡；若血塊過大、顱內壓過高，則可能需要緊急手術，如開顱清除血塊、顱骨減壓或腦室引流，以挽救生命。
不過張正修也坦言，即使成功搶救，神經細胞一旦受損便無法再生，患者可能留下肢體癱瘓、失語、偏盲或長期臥床等後遺症，生活品質大受影響。
出院後仍不能鬆懈，出現警訊要立刻就醫
新竹馬偕提醒，腦溢血患者返家後，若出現嗜睡、意識改變、煩躁不安、劇烈頭痛、持續噁心嘔吐、癲癇發作、呼吸困難或單側肢體偏癱，應立即返院就診，避免二次傷害。
多位醫師一致強調，面對腦溢血，最有效的方法不是手術，而是「預防」。控制血壓是降低腦出血風險的關鍵，研究顯示，良好血壓控制可使曾有腦血管疾病者的腦出血風險降低5成。
此外，清淡飲食、戒菸限酒、避免藥物濫用、妥善控制糖尿病與高血脂，都是保護腦血管的重要措施。醫師呼籲，腦溢血往往來得又急又猛，一次發作就可能改變一生，別等到倒下的那一刻，才後悔忽略血壓這個「沉默的殺手」。
