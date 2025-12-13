袁漠遙為戲剪掉20公分長髮 不心痛期待新的自己

（中央社記者洪素津台北13日電）新生代演員袁漠遙今年以「第一次遇見花香的那刻2」入圍金鐘獎新人獎，近日她為新作品「終點起」剪掉20公分長髮，她表示，不會心痛，反而很期待見到新的自己。

袁漠遙久違嘗試短髮造型，談起剪髮當下，她透過新聞稿分享，自己其實在發抖，「因為太緊張了」，但剪下留了13年的長髮不會心痛，「大家給短髮的我滿滿的情緒價值，讓我整天都開心到不行，覺得為了角色做出改變，真的很值得。」

袁漠遙從國小以來幾乎維持長髮，她坦言長髮對自己有特殊意義，「除了習慣，也是因為我喜歡騎馬時，髮絲隨風飄動的樣子。」不過剪短後，她觀察到一個有趣的變化，「很多人說短髮會上癮，我喜歡短髮，但我也還是很喜歡長髮的樣子。」（編輯：張雅淨）1141213