袁漠遙為戲剪髮 清新造型網友讚太美

記者周毓洵／臺北報導

金鐘入圍潛力新星袁漠遙為全新作品《終點起》大膽變身，剪去陪伴自己13年、長達20公分的長髮，以俐落短髮全新亮相。照片近日在社群曝光後立刻引發熱烈討論，不少網友驚呼「太適合了！」、「短髮超美」，甚至有人直呼她神似廣瀨鈴，讓這位被看好的新生代女演員話題度瞬間飆升。

袁漠遙今年憑《第一次遇見花香的那刻2》入圍金鐘獎最具潛力新人，先前多以飄逸長髮示人，這次為角色下定決心剪髮，對她而言意義非凡。她笑說剪髮當下其實緊張到手抖，「不是心痛，是因為太緊張了。」但當長髮落地後，她反而更期待看到不一樣的自己。

短髮造型完成後，劇組的即時反應也讓她瞬間放下緊張。袁漠遙透露，大家給了她滿滿稱讚與情緒價值，「整天都開心到不行，也覺得為了角色做出改變真的很值得。」剪去長髮後，她的小臉與立體五官更加凸顯，也被不少人形容整體氣質更清新、明亮。

從國小以來幾乎都留著長髮的袁漠遙，也坦言長髮對自己有特別的情感連結，「尤其騎馬時，頭髮隨風飄動的感覺我很喜歡。」不過她也自嘲，長髮其實相當難整理，「我有自然捲，整理起來很災難，常常懶得吹頭髮。」至於短髮是否會讓形象變得更銳利或清純，她則笑說自己本來就很多變，「不同情緒會對應在不同的人跟事件上。」

新造型曝光後，不少朋友形容她「日系感暴增」，甚至被稱為日系美少女，對此袁漠遙幽默回應：「是日系美男子吧！開玩笑的啦。」她也坦言短髮讓整體感覺更親和、減齡不少。隨著造型話題發酵，她近期試鏡邀約持續湧入，甚至被製作人封為「寶藏女孩」，也讓外界更加期待她接下來的演出表現。

袁漠遙短髮造型露出，網友大讚好看。（周子娛樂提供）

袁漠遙全新造型亮相，短髮陽光又減齡。（周子娛樂提供）

袁漠遙（左）為《終點起》苦練競速直排輪，膝蓋傷痕清晰可見。（周子娛樂提供）

入圍金鐘60「最具潛力新人」的袁漠遙，以俐落馬尾造型在紅毯亮相。（周子娛樂提供）

袁漠遙維持長髮造型已長達13年。（周子娛樂提供）