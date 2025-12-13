袁漠遙狠剪20cm長髮！ 睽違13年再留短髮自嘲「日系美男子」

今年憑《第一次遇見花香的那刻2》入圍金鐘獎最具潛力新人的袁漠遙，為了新作品《終點起》，剪去20公分長髮，暌違13年以短髮造型亮相，擁有「十頭身比例」的她，剪去長髮後臉型更顯小巧，五官也更加精緻立體，更被網友盛讚像日本氣質女星廣瀨鈴。

袁漠遙為了新作品《終點起》，大膽剪掉20公分長髮（圖／周子娛樂 提供）

談起剪髮當下的心情，袁漠遙坦言自己因為太緊張、一直在發抖，不過剪下留了13年的長髮，她並不覺得心痛，反而很期待見到新的自己。換上短髮造型後，劇組給予滿滿讚美，也讓她瞬間卸下緊張感：「大家給短髮的我很多情緒價值，讓我整天都開心到不行，覺得為了角色做出改變，真的很值得。」

袁漠遙維持長髮造型已長達13年（圖／周子娛樂 提供）

從國小以來幾乎都維持長髮的漠遙，透露長髮對自己有特殊意義：「除了習慣，也是因為我喜歡騎馬時，頭髮隨風飄動的樣子。」不過剪短後，她也觀察到有趣的變化：「很多人說短髮會上癮，我喜歡短髮，但也還是很喜歡長髮的樣子。」笑說，其實長髮相當難整理，「我有自然捲，整理起來很災難，常常懶得吹頭髮。」被問到短髮是否讓外形更顯銳利或清純，她則認為：「我本來就蠻多變的，也有很豐富的情緒，會對應在不同的人、不同的事件上。」

袁漠遙為戲落髮，花絮照曝光（圖／周子娛樂提供）

談到親友反應，袁漠遙笑說：「家人還沒看到。」但身邊朋友第一眼見到新造型，全都驚呼她變得更陽光、更減齡，甚至形容她宛如日系美少女，讓她笑說：「是日系美男子吧！開玩笑的啦！」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導