袁瓊瓊中風住院想喝咖啡被禁 醫：咖啡因升血壓作用持續「這麼久」

著有《看》、《紅塵心事》、《滄桑》等散文作品的作家袁瓊瓊，最近自曝9月因中風住院，長年嗜喝咖啡的她住院期間被醫師暗示不能喝咖啡。心臟血管內科醫師指出，咖啡對血壓的影響會持續約2小時，有心血管急性症狀的人最好別喝。

中風偏癱緊急手術 醫問：你還要喝咖啡嗎？

袁瓊瓊自曝，9月時出現左半身癱軟無力、無法移動、左半臉口歪眼斜的症狀，兒子見狀叫救護車送醫，整個過程她記憶全無，等到有知覺時發現自己躺在醫院準備動手術，術後住院多天，請示醫師能不能喝咖啡，醫師的答案卻是「你知道咖啡會讓血壓升高嗎？」「你自己想想，你還要喝咖啡嗎？」沒一個不字但明顯暗示她不能喝。

許多醫學研究咖啡對血壓的影響，各有不同的研究前提和條件，結果莫衷一是，有的研究認為咖啡會讓血壓升高，也有的研究顯示不會。

咖啡因升高血壓作用約2小時

振興醫院心臟血管內科主治醫師陳冠群指出，咖啡對血壓的影響，可分為長期和短時間來觀察，咖啡因短時間內會造成血壓升高，如果每天只喝1、2杯，長時間來說對血壓不會有明顯影響；但如果每天喝3、4杯，或是習慣喝濃咖啡，長期而言仍可能影響血壓。

陳冠群解釋，咖啡越濃、量越多，所含的咖啡因也越多，身體代謝的速度就會越慢，通常1杯普通的咖啡造成的血壓升高，大約會持續1～2小時，但如果是雙倍濃度或連喝好幾杯，咖啡因攝取量過高，對血壓持續的影響時間就會越長。

包括台灣在內的世界各國，對心臟血管照護準則和指標中，所列出的動脈硬化危險因子並未包括咖啡，但是茶、咖啡和酒精都被列為量測血壓的禁忌。陳冠群表示，主要原因是這些飲料會讓心跳加速，帶動血壓升高，為避免量測出的血壓被誤判數值偏高，因此建議量測血壓前2小時內不要喝咖啡、茶和含酒精飲料。

狀況穩定無症狀、沒熬夜 每天1杯尚可接受

高血壓患者能否喝咖啡，陳冠群建議應該要看患者當下的病況，如果長時間狀況穩定，沒有明顯的心血管症狀、沒有熬夜，咖啡就不是禁忌，每天1、2杯還在可接受的範圍。

但如果有心律不整，再喝咖啡會造成心跳過快、心悸、胸悶，就不適合再喝。有胃食道逆流、胃酸偏多的人，再喝咖啡也可能會讓胃分泌更多的胃酸，加重不適症狀，也不適合喝咖啡，因此像袁瓊瓊因為中風住院，為了病況穩定、不要影響治療和用藥，咖啡就是禁忌。

