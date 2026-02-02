袁義長文悼念袁惟仁！認了逃避 盼下輩子當及格的父子

袁義在IG貼出與爸爸袁惟仁的背影。（翻攝IG）

音樂人小胖老師袁惟仁臥床生病7年，今（2）日傳出離世消息。他的二姊今日對外證實此事，袁惟仁跟跟前妻陸元琪育有1子1女，大兒子袁義如今是業界有名的攝影師，他今就在社群發長文悼念爸爸袁惟仁。

袁義發了一張兒時被爸爸袁惟仁牽著走路的背影，寫下：「首先想跟照顧爸爸七年的二姑姑及奶奶至上最大的感激，這幾天我一直在想，七年後，站在告別前，真的會比較容易嗎？我不知道。我只知道，我一點也沒有更勇敢。」

袁惟仁兒子袁義。（翻攝IG）

他坦承，對父親一直有心結存在，就算知道對方時間快沒有了，還是一樣拿工作當擋箭牌選擇逃走，「一開始總覺得坐在前往臺東的飛機上感覺好遙遠，後來才發現不是臺東遠，是有你在的地方總是離我很遠很遠。有時候我真的覺得，對這個世界越狠，就越能假裝自己不在乎這一切，好像也更能證明自己在某些地方成熟了一點。尤其是在面對你的時候」。

廣告 廣告

袁義這幾天一直重複看著爸爸袁惟仁生前留下的影片，他感慨說：「我真的好希望有一句，就那麼一句歌詞是為我寫的。不是那種任何一個人都能被感動的歌詞，而是只有在我跟你之間才聽得懂的那種。我沒有找到，但我不想找了。」言下之意，彷彿是在訴說，過去父子關係的遺憾。

他也認為，爸爸這輩子，做得最好的角色，就是大家心中的「小胖老師」；雖然沒有明說父子之間的相處，但袁義僅淺淺表示：「我不怪你。因為我知道，我也絕對不是一個及格的兒子。我只是想在你面前叛逆一次。像七年前在上海，打死都不進去看你。像這七年裡，我總是用工作當藉口，沒辦法一直待在你身邊。這樣算是扯平了吧。如果我們真的不小心還有下輩子，希望我們可以再一次，好好當個及格的父子。謝謝你帶我來到這世界上，希望你在另外一端，能繼續因為你的兒子而感到驕傲。因為我也會在這裡繼續因為你是我父親而感到驕傲的。」

更多中時新聞網報導

李多慧撂台語髒話 柯震東認她是理想型

國土規劃 環長催生氣候調適中心

澳網》女單決賽 球后再戰芮芭奇娜