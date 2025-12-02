袁艾菲家中又遭猴子闖入！徒手開紗窗闖客廳 夫妻無奈嘆：沒事真的不要住山上

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

女星袁艾菲與丈夫老魚，自2021年開始搬至新店山區，不料近日卻突遭猴子徒手開窗闖入，夫妻倆就這樣在客廳與猴子僵持許久。袁艾菲事後把影片上傳FB瞬間引發網友熱議，不過這已不是她家第一次遭猴子闖入，去年也曾2度遭猴子入侵，如今再度發生同樣情形，也讓袁艾菲老公無奈喊：「沒事真的不要住山上。」

女星袁艾菲與丈夫老魚，自2021年開始搬至新店山區，不料近日卻突遭猴子徒手開窗闖入。（圖／袁艾菲 FB）

袁艾菲昨（1）日在FB 發布一段影片 ，畫面中只見猴子原本坐在窗邊，下一秒卻突然拉開紗窗一躍而下，大搖大擺地逛起客廳，嚇得袁艾菲喊：「不要讓牠進來啦！」老魚也無奈回覆：「是我讓牠進來的嗎？」笑倒大批網友。

隨後老魚拿起身邊的掃把，並不斷打製造聲響，才成功把猴子趕出屋內，袁艾菲也傻眼稱：「請都請不走」。事後老魚也表示，「猴子闖入家中確實滿恐怖的，害怕牠傷害我的家人、貓咪。好吧，沒事不要住山上。」

影片發布後，瞬間吸引網友熱議表示：「好大隻欸，這種抓狂起來很恐怖」、「窗外門口噴樟腦油看看，還有準備殺蟲劑，方便噴牠讓牠不敢再來！」、「天啊⋯還好請走了」、「你們感覺好淡定！」

