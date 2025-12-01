袁艾菲家驚見猴子開窗硬闖！超熟練畫面曝光

娛樂中心／張予柔報導



藝人袁艾菲有著亮麗外貌，出演眾多喜劇作品，個性直爽的她受到不少人喜愛。而袁艾菲早期在無名小站就是知名網美，近日她在臉書分享了一段驚魂影片，一隻猴子大剌剌闖入她位於新北山區的住所。據了解，這已經不是她第一次遇到猴子闖入，去年同一地點就曾發生兩次，如今再度上演，讓夫妻倆無奈又好笑。





袁艾菲家驚見猴子「徒手開窗」硬闖！超熟練畫面曝光…網笑：根本當自己家

袁艾菲在臉書分享，自己的家中竟跑進一隻猴子。（圖／翻攝自袁艾菲臉書）

袁艾菲29日在臉書分享了一段影片，一隻猴子熟門熟路出現在窗邊，甚至徒手把紗窗拉開，直接跳進屋內。面對這位「不速之客」，袁艾菲嚇得大叫「不要讓牠進來啦！」丈夫老魚先是懷疑自己動到紗窗，但隨即喊道「是牠自己開紗窗的吧」猴子行徑熟練，看起來十分熟悉屋內環境，也讓人不禁懷疑「該不會就是去年那隻」。

猴子大搖大擺在袁艾菲家中閒晃，袁艾菲和老公則透過敲擊地面發出聲音試圖趕走牠。（圖／翻攝自袁艾菲臉書）

夫妻倆為了遵守「不餵食野生動物」原則，剛開始先試圖敲擊地面、拍打物品製造聲音嚇退猴子，但牠絲毫不在乎，甚至在客廳自由閒晃、一度跳上桌子。袁艾菲擔心家中貓咪受驚，緊張跑到最前方，站在猴子與貓咪之間築起人肉防線。最後，老魚開啟另一扇窗引導猴子離開，才順利化解危機。他笑說「猴子跑進來真的滿恐怖的，怕牠傷害我的家人、貓咪，沒事真的不要住山上」。

袁艾菲的猴子驚魂記影片曝光後，網友紛紛打趣「遇到獼猴先脫褲子展示你的屁股給他看，讓他知道誰是老大」。（圖／翻攝自IG＠yuanlovefly）

影片曝光後，網友紛紛留言「紗窗門也要裝安全扣了」、「窗外門口噴樟腦油看看」、「牠以為你提出邀約」、「是我讓他進來的嗎？這句話超好笑」、「根本當自己家」，還有人打趣說「錯誤的方式，遇到獼猴一律先脫褲子展示你的屁股給他看，讓他知道誰是老大」，也有住山區網友留言表示共鳴，提醒大家務必鎖緊門窗、避免餵食野生動物。

