袁艾菲超商遭性騷！老魚氣炸開嗆：噁男真的是該死

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

藝人 袁艾菲 以節目《大學生了沒》出道，2019年與「老魚」結婚，夫妻倆常在社群分享生活點滴。近日，老魚罕見動怒發片，透露袁艾菲在超商遭遇性騷擾，直言「噁男真的是該死」，影片曝光後引發網友熱議。

老魚罕見動怒發片，透露袁艾菲在超商遭遇性騷擾，直言「噁男真的是該死」，影片曝光後引發網友熱議。（圖／翻攝自＠denzel.yu IG）

老魚在社群平台上傳影片並寫道：「這些噁男真的是該死，然後女生要學習保護自己，警戒拉高，不要吞忍！」接著他在影片中指出，日前袁艾菲在超商時，突然有名男子直接走過來摸她胸部，而後隨即若無其事地說：「喔，抱歉」，讓老魚氣得飆罵「你們這些男生，不要以為女生都不知道。」

老魚也提到，袁艾菲婚後已較少遇到騷擾事件，但類似狀況仍偶爾發生，呼籲女性外出時務必提高警覺、一定要保護好自己，在外遇到奇怪的男性要保持一定的距離。老魚也對做出騷擾行為的「齷齪男」喊話：「你今天種了什麼因，未來會用很多倍的方式，回報在你身上」，不要因法律刑責輕，就抱著「可以賭賭看」的心態侵犯他人。

影片發布後，不少網友紛紛留言表示：「當下應該會愣住 不知道如何反應 真的會超爆氣欸」、「謝謝你說出更多女人的心聲，也讓其他男人知道真的不能這樣做」、「支持提告下去」、「可以直接報警嗎？太令人生氣了！」、「太誇張了 應該抓去警察局」。

