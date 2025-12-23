袁艾菲逛超商突被襲胸 尪曝噁男「1反應」怒轟！

娛樂中心／江姿儀報導



41歲女星袁艾菲早期是無名小站網美，後來以藝名「迅猛龍」闖蕩綜藝及戲劇圈，憑藉直爽個性及亮麗外型的反差風格深受粉絲喜愛。她2019年和老公「老魚」（余岱宗）結婚，婚後夫妻倆一起經營YouTube頻道，常常透過社群分享生活點滴。「老魚」昨（22日）拍片，透露老婆袁艾菲近期遭遇性騷擾事件，氣到痛罵「這些噁男真的是該X」。





袁艾菲超商遇噁男「伸狼爪襲胸」 他裝沒事「吐2字」尪怒轟：真該X！

老魚（左圖左、右圖左）透露，老婆袁艾菲（左圖右、右圖右）逛超商遇噁男「伸狼爪襲胸」。（圖／翻攝自老魚IG）

廣告 廣告

女星袁艾菲的老公「老魚」昨（22日）在個人IG上傳短影音，表示老婆日前外出到超商，竟有陌生男子伸出狼爪襲胸。該男子犯後竟佯裝沒事般，不覺得自己有錯，眼神直盯袁艾菲說了1句「抱歉」。老魚還原事發經過後，憤怒指責伸出鹹豬手的行為，「不要以為女生都不知道」。他進一步解釋，有時受害者未即時反擊，往往是出於恐懼或選擇忍耐，或因嚇壞而不知道該如何表達、求救，並非成功被加害者蒙騙。

袁艾菲超商遇噁男「伸狼爪襲胸」 他裝沒事「吐2字」尪怒轟：真該X！

袁艾菲老公老魚怒轟加害者。（圖／翻攝自袁艾菲IG、老魚IG）

老魚直言「可能是法律太輕了吧」，才讓加害者心存僥倖，抱持「反正我可以賭賭看」的心態，做出這些不法行徑。他也不忘呼籲「女性要保護好自己」，務必提高警覺、及時避開可疑對象，若在公共場合察覺對方行為異常，應立即拉開距離、確保安全。最後他強調不當行為終究難逃因果，警告「你種了什麼因，未來會用很多倍的方式，回報在你身上。」。









《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》提醒您：尊重身體自主權！請撥打113、110

原文出處：袁艾菲超商遇噁男「伸狼爪襲胸」 他裝沒事「吐2字」尪怒轟：真該X！

更多民視新聞報導

福原愛再婚懷孕「否認出軌」 昔「橫濱男前妻打臉」被挖！

福原愛挺孕肚再婚 爆昔「橫濱男陪上課」疑藏不住！

辜莞允「露背殺」0布料泡湯 浮出水面「猛料狂洩」！

