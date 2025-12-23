袁艾菲進超商突遭他伸狼爪襲胸 帥尪爆粗口開譙：噁男真的該死

娛樂中心／蔡佩伶報導

老魚透露袁艾菲遭到性騷。（圖／翻攝自IG）

41歲女星袁艾菲當年參加綜藝節目《大學生了沒》出道，後續也參與不少電視劇演出，讓觀眾留有印象。近日，袁艾菲爆出在超商遭到陌生男子性騷，讓她老公氣得砲轟「噁男都該死」。

袁艾菲老公老魚在社群中還原事發經過，透露袁艾菲日前到超商購物，有一位男子突然伸出狼抓襲胸，事後則假裝沒事的向袁艾菲說「抱歉」，面對老婆遇到性騷的狀況，老魚坦言「非常的不爽」，喊話所有男性「不要以為女生不知道」，認為她們只是忍住或是不知道如何表達。

老魚質疑表示「可能是法律太輕吧」，導致男性認為可以賭一把，此外，老魚也呼籲所有女性，一旦認為這位男生有點怪，就要懂得保持距離，更要學會保護自己，老魚一番話語贏得許多網友贊同，「謝謝你說出更多女人的心聲，也讓其他男人知道真的不能這樣做」、「可以直接報警嗎，太令人生氣」。

老魚還原事發經過。（圖／翻攝自IG）

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

尊重身體自主權，請撥打110、113

拒絕性騷擾，請撥打110、113

