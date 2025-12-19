袁詠儀砸7千萬買愛馬仕竟收手！嚇壞張智霖「求妳買兩個吧」 網笑：求生慾超高

張智霖曾多次透露袁詠儀是愛馬仕狂人，共花了7千萬蒐羅愛馬仕各種包款包括限量版，近來卻不愛逛街也不想買包，讓他覺得老婆不對勁。翻攝袁詠儀微博

港星張智霖在新劇《璀璨之城》開機活動上，表示向來熱愛精品包的袁詠儀，最近突然對名牌失去興趣，連逛街的意願都明顯降低。他坦言自己因此感到「有點怕。」袁詠儀身為演藝圈知名的「愛馬仕狂人」，家裡的收藏多到數不清，從經典款到稀有限量款應有盡有，總價估計超過7000萬台幣。

張智霖表示，他發現袁詠儀突然不想逛街，也不想買名牌，對老婆行徑感到害怕，甚至為了確認袁詠儀是不是真有不對勁，主動對老婆開口說：「不然買兩個包吧！」這段話讓網友笑翻，直呼張智霖簡直是被袁詠儀多年的買包行徑，訓練出了求生反射動作。

收藏破7000萬像打劫！ 張智霖崩潰喊：我快破產了

張智霖曾多次在節目中調侃老婆買包花費驚人，甚至在挑戰高空彈跳時，不忘對著鏡頭撕心裂肺喊話：「老婆不要再買包了！」並直呼「我快破產了！」

兩人過去在《快樂大本營》中曾還原私下逛街的模樣，張智霖模仿袁詠儀見到愛馬仕專櫃時，會立刻甩開他的手衝進店裡，將包包一個個拿起查看並要求店員拿出新貨，讓張智霖忍不住虧老婆買包的姿態簡直「像打劫一樣。」

張智霖多年寵老婆袁詠儀買愛馬仕包。翻攝袁詠儀微博、IG

出賣老公換包包！ 袁詠儀刷臉奇招讓張智霖喊變態

除了瘋狂掃貨，袁詠儀為了買到心儀包款甚至不惜「出賣」老公。張智霖爆料袁詠儀行徑超變態，如果店員不肯拿出珍藏款式，她就會把張智霖推到前面說：「我老公在！你可以找他拍照！」

袁詠儀對此則解釋，在國外遇到中國籍店員時，對方常會認出張智霖，她便藉此讓老公「刷臉」爭取買到限量包的機會。張智霖雖然嘴上常抱怨，但每逢生日或紀念日仍會自動自發送上最新款包包，對老婆的疼愛在抱怨聲中依然表露無遺。

袁詠儀愛買精品，也會在IG曬出戰利品。翻攝IG＠anitayuenwy

從購物安全感轉向家庭！ 袁詠儀享受平淡生活

張智霖透露，袁詠儀現在更喜歡待在家裡追劇，而他則隨侍在側遞水、切水果陪著。早年她似乎透過購物獲得安全感，現在則更享受與家人相處的時間，像是陪兒子魔童一起採買生活用品，讓家庭互動多了不少溫馨感。

兩人雖然在經濟上各自獨立，但張智霖努力工作就是希望家人過得更好，袁詠儀也認為面對喜歡的事物不用想太多，兩人以真實、不刻意修飾的相處方式，成為演藝圈中令人稱羨的銀色夫妻。



