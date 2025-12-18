袁詠儀突然不愛買包了！張智霖竟喊「怕怕的，不如買兩個吧」 24年婚姻寵溺藏不住
誰也沒想到，張智霖竟然會因為老婆袁詠儀「不買包」而感到不安！近日他在新劇《璀璨之城》開機活動上分享的一段話，引發不少討論，也使得兩人結婚24年的相處日常再度成為話題。
活動現場，張智霖提到，向來熱愛買包包的袁詠儀，最近突然對這些精品失去興趣，連逛街的意願都明顯降低不少。他說到一半還坦言自己「有點怕」，甚至主動開口說「不然買兩個包吧」，想確認太太是不是哪裡不對勁。這段話一出，也讓不少網友忍不住笑說，像是多年來被「買包日常」訓練出的反射動作。
過去張智霖曾多次在節目中調侃袁詠儀買包花費驚人，甚至在挑戰高空活動時，還不忘對著鏡頭喊話「老婆不要再買包了」，沒想到如今袁詠儀真的少買了，他反而開始緊張。事實上，張智霖雖然嘴上常抱怨，但生日時仍會送上新款包包，對老婆的疼愛表露無遺。
張智霖也提到，袁詠儀現在更喜歡待在家裡追劇，他會在一旁遞水、切水果陪著。早年她透過購物獲得安全感，現在則更享受和家人相處的時間，像是陪兒子「魔童」一起採買生活用品，也讓家庭互動多了不少日常感。
兩人雖然在經濟上各自獨立，但張智霖曾說過，努力工作是希望家人能過得更好。袁詠儀過去也曾分享自己的看法，認為面對喜歡的事物不用想太多。這樣真實、不刻意修飾的相處方式，也讓人感受到長時間的默契與陪伴。
