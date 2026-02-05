一袋白米暖一個冬 埤源吳厝派出所結合信仰力量守護弱勢

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】寒流來襲之際，溫暖先行。為照顧轄內弱勢族群，讓獨居長者與清寒家庭在歲末寒冬中不被遺忘，埤源吳厝派出所日前結合地方信仰中心「瓦窯呂府千歲」，共同發放冬令救濟物資，員警與志工逐戶將白米及生活必需品親送到府，同步進行關懷訪視與防詐宣導，以實際行動展現警民合作的溫度與力量。

埤源吳厝派出所日前結合瓦窯呂府千歲發放冬令救濟物資。(記者廖承恩翻攝)

本次冬令救濟活動由瓦窯呂府千歲發起並籌備物資，內容包括白米、民生用品等基本生活所需，盼在寒冬中減輕弱勢家庭生活壓力。埤源吳厝派出所則主動盤點轄內低收入戶、獨居長者及生活陷入困境之家庭，透過平日勤區經營與第一線掌握的社區資訊，精準媒合資源，確保愛心物資能送到最需要幫助的人手中。

發放過程中，員警不僅是物資的傳遞者，更是社區關懷的守門人。除親切問候民眾近況外，也把握機會進行防詐騙與治安宣導，提醒長者及弱勢族群慎防假投資、假檢警等詐騙話術，遇有可疑狀況務必立即向警方求證，讓關懷行動同時兼顧生活照顧與人身、財產安全。

透過勤區經營掌握社區需求，精準媒合資源，確保物資送達最需要者。(記者廖承恩翻攝)

不少受助民眾在接過物資時深表感謝，直言「沒想到警察會親自送到家裡」，簡單的一句話，道出基層警察深入社區的價值。對於部分行動不便或鮮少外出的長者而言，這次到府關懷不只是物資援助，更是一份被看見、被惦記的安心感，也讓社區安全網絡更加緊密。

埤源吳厝派出所所長蔡明紘表示，警方除肩負治安、交通維護的本職工作外，更希望成為社區最可靠的後盾，透過結合民間宗教團體與在地力量，把有限資源發揮最大效益。未來警方將持續深化社區關懷與預防犯罪工作，讓守護不只停留在巡邏線上，而是真正走進民眾生活，陪伴地方共同度過每一個需要溫暖的時刻。