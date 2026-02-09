一袋零食720元！她喊中年貨大街「真的太盤了」 釣出一堆苦主：再也不去

[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導

糖果在過年期間象徵吉利與祝福，有「吃甜甜，過好年」的寓意，不過台中天津路年貨大街近日引發熱議，有民眾抱怨一袋糖果餅乾竟要價720元，直呼「太盤」。消息曝光後，不少人分享自身經驗，表示曾被高價嚇到，甚至決定「再也不去」。

台中天津路年貨大街價格引發熱議，有民眾抱怨一袋糖果餅乾竟要價720元。（圖／台中市政府官網）

一名網友在社群平台上發文，指出自己到天津路年貨大街採買，原本就知道價格偏高，但結帳時一袋糖果餅乾竟高達720元，最後只好請店員將份量縮減至300元，直言「真的太盤」。

廣告 廣告

貼文曝光後底下留言區釣出許多苦主，紛紛表示曾遇到類似情況：「小小一袋就要600多元」、「第一次買糖果一袋破千，當場放棄」、「被盤過一次就不敢再去」。不少人改推薦到大賣場或雜貨行購買，認為價格更合理，還能避開人潮。也有人點出天津路年貨大街的交通與環境問題，包括停車困難、人潮擁擠、保存環境不佳等。

天津路年貨大街過去也曾爆出不少爭議，有民眾秤重230元卻被收250元，甚至買到過期糖果，引發負評。

更多FTNN新聞網報導

突然不想去好市多？「超現實理由」曝光 掀共鳴：真的變得沒必要

年終領50萬卻不敢講！她擔心過年被親戚問 網授1招自保：悶聲發大財

家長注意！「充氣式遊具」兒童事故率攀升 靖娟基金會示警：安全管控有明顯漏洞

