袋鼠媽媽驚慌逃生「掉出寶寶」 路人1舉動救了牠！結局超暖心

澳洲一名女子目擊袋鼠媽媽掉了育兒袋內的小袋鼠，所幸經救援已被專業組織收留照顧。（圖／翻攝自臉書／Mosswood Wildlife）

澳洲發生一起揪心的野生動物意外，一名女子麥肯德里（Tracey Mckendry）日前在戶外直擊一隻袋鼠媽媽跳躍過程中，不小心把育兒袋內的一隻小寶寶掉落在地上，但牠疑似過度驚慌沒察覺自己孩子不見，獨留小袋鼠在路邊。所幸麥肯德里立刻通報相關單位，才讓牠獲得救援和妥善照顧，在影片曝光後，也讓一片網友直呼是個溫暖的故事。

根據外媒《the dodo》報導，澳洲野生動物救援組織Mosswood Wildlife在官方臉書分享一段影片，當地一名女網友麥肯德里在家門外看到可愛的野生袋鼠，但突然間袋鼠媽媽育兒袋內的小袋鼠掉出，她第一時間朝袋鼠媽媽喊話「你忘了小孩」，但袋鼠媽媽疑似急著逃跑，頭也不回離開現場。

麥肯德里描述，掉出育兒袋的年幼小袋鼠起初因不知所措，本能地跳向她尋求幫助，但隨後受恐懼驅使，迅速躲進附近的草叢隱匿蹤跡；由於麥肯德里在現場無法獨自尋獲小袋鼠，她隨即通報「Mosswood Wildlife」到場。救援團隊抵達後展開長達1個小時的密集搜索，最終成功救出這隻飽受驚嚇的小袋鼠，並將其帶回照護中心。

然而救援組織為了給這對袋鼠母子重逢的機會，還派員在事發區域持續監測長達48個小時，希望能等到袋鼠媽媽尋子歸來，遺憾的是最終並未發現母袋鼠的蹤影，小袋鼠也因此正式轉由救援團隊收容。據「Mosswood Wildlife」的檢查報告，小袋鼠雖然驚魂未定，但健康狀況出奇地好，全身並無明顯的擦傷或痕跡。

針對這起「掉包」意外，救援組織特別說明，這並非因為母袋鼠不負責任，而是一種生理上的遺憾。當袋鼠感到威脅或驚恐而進入「飛行模式」逃命時，育兒袋的肌肉會發生非自主性的收縮，若此時母體正以高速彈跳前進，幼崽便極有可能被甩出袋外。這類非自主反應所造成的母子分離，在野外環境中其實並不罕見。

目前這隻幸運獲救的小袋鼠在專業人員的細心照料下已逐漸放鬆，救援中心更貼心地安排另一隻體型相仿的小袋鼠與牠作伴；有了同類同儕的慰藉，小袋鼠的適應狀況非常理想。救援團隊表示，等待這兩隻小夥伴成長到具備野外生存能力時，將會安排牠們一起回歸大自然，延續這場暖心的生命救援。

