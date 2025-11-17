袋鼠式護理 助早產寶寶穩定呼吸與增重

〔記者廖雪茹／新竹報導〕中國醫藥大學新竹附醫自2018年12月開院至今年10月底，已經接生8374位新生兒，其中早產兒佔713位，近日第一次舉辦早產兒回娘家，溫馨熱鬧！

早產兒也可以頭好壯壯！傅小姐回想起寶貝30週就出生、出生體重只有1408公克，花了1個多月脫離呼吸器、氧氣，喝奶時卻常常掉血氧，醫療團隊從出院前幾週就陪爸媽練習觀察血氧變化、調整餵食節奏，出院時還租借血氧機回家、戰戰兢兢盯著血氧機看，幸好後來發現寶貝親餵時，血氧居然不會掉，體重也穩定成長，於是改成全親餵、放心退掉血氧機，孩子也健康長大。

現在已經3歲半，如今定期返院追蹤，各項發展皆正常，無需早期療育課程。兒科主任陳思融說，父母的懷抱就像神奇的良方，親餵更是最佳的口腔肌肉訓練，就算沒有母乳哺餵的家長，肌膚接觸的溫度、氣味與親密感，也能讓寶寶更平穩進步。

兒科主任陳思融表示，早產的原因多樣，除了母體或胎兒的高危險妊娠因素外，仍有部分原因至今仍難以預防。因此，定期產檢與選擇具備新生兒加護能力的醫療院所生產，是父母能做的最重要準備。她強調：「早產不是父母的問題，不需要自責，做好產檢、選擇適合的醫療院所，就已經是盡了應盡的努力。」

陳思融指出，早產兒因各器官尚未發育完全，仍可能出現一些併發症，例如視網膜病變、腦部缺氧出血或壞死性腸炎等，甚至長期追蹤發現，早產兒的自閉症與過動症風險較一般足月產兒童略高。因此，院內設有專業的早產兒追蹤門診與早療團隊合作轉銜，提供從醫療到心理的全方位支持、及早發現問題開始早療才有機會使孩子功能接近常人。早產兒的追蹤至少需至兩歲，觀察其生長發展與心智行為狀況。

針對早產兒父母的焦慮，陳思融建議，在孩子仍住院階段，父母能做的最有幫助的事，就是提供母乳及進行「袋鼠式護理」。當寶寶病況穩定、呼吸器設定較低時，醫護會邀請家長脫去上衣，讓寶寶貼在胸前肌膚接觸，感受爸媽的體溫與心跳，也鼓勵家長跟孩子說話唱歌、唸唸故事書。「這是寶寶在媽媽肚子裡最熟悉的聲音，」袋鼠護理不僅能穩定寶寶呼吸與心跳，還能促進體重增加、增進親子連結。

