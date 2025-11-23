袖珍檜木模型工藝傳承 陳振龍重現百年建築風采
銀髮巧手秀6（中央社記者黃國芳嘉義市23日電）81歲陳振龍20年前憑藉半世紀建築功夫，製作縮小1:20比例三合院、菸樓、阿里山及台鐵早期車站檜木模型，唯妙唯肖，而準備「封刀」的陳振龍也透過教學傳承巧手技藝。
陳振龍年輕時短暫務農後，就隨父兄四處建造房屋，從早期竹管厝、土埆厝，到鋼筋水泥透天厝或大樓。雖僅初中畢業，從做中學會建築製圖，閩式、日式與巴洛克式建造工法都難不倒。
早期嘉義縣菸葉盛行，近山鄉鎮都栽種，當年有菸樓者可謂村莊中有錢人；由於曾建造菸樓，保有特殊情感，只可惜在農村少見保留完整菸樓。20餘年前，陳振龍參與社區營造，計畫在社區建造菸樓作為歷史記憶，但申請不到經費作罷，於是興起製作木造模型構想。
他說，當時製圖畫大阪式菸樓建築藍圖，以1:20縮小比例，重現消失在歷史的菸樓，且還製作菸樓原貌，及只有內部構造的菸樓，後續則改良製作進階版廣島式菸樓，木質材料以耐久保存檜木為主。
菸樓模型唯妙唯肖，引起眾人讚嘆，讓陳振龍有製作古蹟模型想法，初期選擇製作農村三合院模型，主要是現代房屋大多鋼筋水泥，想讓下一代見識早期農村屋舍樣貌。
陳振龍後續聯想到與人文歷史文化緊密關聯的車站，他說，由於住在阿里山林鐵必經的竹崎鄉鹿滿村，小時候常聽到載運檜木蒸汽火車的汽笛聲，長大後曾實地到阿里山建造眠月車站，對林鐵有特別親切感，選擇製作日治時期阿里山林鐵沿線車站。
阿里山林鐵沿線日治時期車站大多已改建，陳振龍參考各站舊照片，配合建築專長，大都以1:20比例製作出幾乎一模一樣的車站模型，重現阿里山各車站早期樣貌。
陳振龍接著構想台鐵沿線車站，他說，常搭火車到新竹探望忙於工作的兒子，對巴洛克風格新竹車站印象深刻，選擇有紀念價值的車站為創作標的，包括基隆、台北、台南保安及嘉義站等，透過巧手工藝，呈現車站原貌。
陳振龍認為打造袖珍模型工藝如建屋，工法馬虎不得，須從地基開始，建立架構、內部陳設擺飾等都要精準完成比例規格，尤其車站外觀特殊的閣樓、馬薩式屋頂、鐘樓與八角樓等，須運用累積數十年建築工法完成。
如果台鐵老式車站還完整保留，陳振龍會仔細觀察車站細微構造，包括構造比例及運用的建築工法；如果車站已不復見，會透過老照片協助製作模型，成品一樣夠水準。
陳振龍年事已高，近幾年原本打算「封刀」不再創作，但2020年在嘉義市長黃敏惠邀請下，允諾在嘉義市文化局開辦的「舊有建築模型製作工作坊」傳承技藝，在近4個月課程傳授施作技巧，率學員製作北門車站及鹿寮里菸樓模型。
陳振龍為傳授半世紀的技藝工夫，費盡心思備課，還瘦了幾公斤。
2022年在文化局力邀下，陳振龍再率學員製作前身為「原嘉義神社附屬館所」齋館，現為市定古蹟「嘉義市史蹟資料館」檜木袖珍模型，並展示在史蹟館內。他說，這是最難的作品，也是創作至今最滿意。
陳振龍曾思考如何呈現齋館的美而失眠，特別是齋館圓弧形天花板及屋脊上斗拱雕花是較難突破的工法，創作期間，他常實地察看齋館細微結構，甚至還爬上梯子觀看屋頂構造，主要是為完美呈現作品樣貌。
陳振龍的車站作品被鐵道迷視為珍寶，部分作品被蒐購典藏，而菸樓作品曾到日本展覽，過去數年間曾吸引日本東京大學、美國喬治亞大學學者參訪及交流。（編輯：李明宗）1141123
陳振龍描述創作菸樓模型過程 (圖)
81歲陳振龍憑藉半世紀建築功夫，製作縮小1:20比例建築模型，圖為陳振龍創作大阪式菸樓檜木模型，幾乎與實體菸樓一模一樣。中央社 ・ 4 小時前
