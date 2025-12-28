被「實例爆料」荒唐舉止⋯趙正平駁：怎會相信？ 梁赫群當場打臉

趙正平在《綜藝OK啦》聊起「通告費排名」話題，自信滿滿直言自己應該名列前茅，認為酬勞和收視率直接畫上等號，「收視率在哪，酬勞就在哪」，還強調自己能在綜藝圈站穩15年不是沒有原因，「我創造多少高收視率啊，我肯定是第一，這還用講嗎？」他更舉例早年通告行情，提到許純美當年一集10萬元，製作單位仍搶著邀約，只因「集集收視率爆表」。

趙正平。（圖／中天）

話才說完，梁赫群立刻潑冷水，直言趙正平不該領這麼高的通告費，還爆料他私下常對製作單位放話，「我不來你們節目也錄不了多久」，一路唱衰對方，語氣毫不留情，更狠批他「才藝就是熟背三字經」，後製還得忙著消音，反而增加節目負擔。梁赫群進一步翻出舊帳，抖出趙正平曾在錄影時酒後失控的往事。他透露，以前大家覺得趙正平不夠High，會給他一小杯威士忌助興，沒想到越喝越誇張，最後竟拿折疊椅砸主持人。趙正平一聽立刻反駁，質疑大家怎麼會相信梁赫群的說法，梁赫群卻氣得回嗆：「當然相信，因為那個主持人就是我！」

梁赫群。（圖／中天）

梁赫群還加碼指出，之後製作單位再也不敢讓趙正平碰酒，偏偏棚內又和美食節目共用空間，「連阿基師做菜的料理米酒都是他喝的。」一旁的蘿莉塔也跳出來作證，笑說曾親眼看到趙正平在錄完節目後，趁著下一場是美食主題，跑去拿米酒直接開喝，還理直氣壯表示，「喝一點沒關係，做菜用兩滴而已」。

面對連環爆料，趙正平也只能苦笑認了，解釋當時只是因為沒喝過那個品牌的米酒，「想試試看跟一般的差在哪。」一來一往的唇槍舌劍，讓現場笑聲與吐槽聲此起彼落，也把「通告費之爭」炒成最荒謬又最有畫面的話題。