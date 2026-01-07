被丁春誠甜蜜求婚 丁噹曝「最痛的遺憾」

丁噹在MV中被丁春誠求婚。（圖／相信音樂提供）

丁噹推出新單曲〈最痛的遺憾〉，繼〈冷血動物〉後，相隔14年與師弟蕭秉治邀歌，以溫柔強韌聲線，唱出愛在消逝後仍無法停止的牽掛，MV特別邀請丁春誠演出，描述丁噹失去摯愛丁春誠後的心碎與無法釋懷的思念，丁噹也說：「MV 會非常虐心！」

丁春誠近來多投身藝術，戲劇等工作，難得跨刀拍MV，讓丁噹從中學到很多，她說：「雖然我有演過音樂劇，但在演戲還是新手，丁春誠很溫暖很會帶戲，他很多細節都會幫你想好。」像是劇中求婚戲，兩人最後一起開心跳舞，丁春誠忽然大喊：「我們結婚了！」丁噹說：「當下害羞地只想摀著他的嘴，怕左鄰右舍聽到，但其實這一來一往的反應，是真實現實生活中會有的情緒。」被問及〈最痛的遺憾〉，丁噹哀傷地表示至今還沒被求婚過，丁春誠貼心回說：「你今天已被求婚了呀！」

兩人雖然才見兩次面，甚至一開演就有吻戲，但默契十足，鏡頭一開拍「一吻」完成，丁春誠也說：「很享受在片場演出的狀態，大家有明確目標完成它，第一次跟丁噹合作，互動真的很棒！」兩人劇中浪漫甜蜜互動也延續到了劇外，劇中丁春誠為丁噹下廚，他特別在MV預告文底下俏皮留言「想念我我的食物，隨時讓我知道，cook for you」，丁噹也回「你做什麼我都愛吃，快點回來！waiting for you」。

丁噹與丁春誠的吻戲默契十足。（圖／相信音樂提供）

