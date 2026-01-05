被上銬竟比讚？馬杜洛遭押解赴美 還祝新年快樂

（記者許皓庭／綜合報導）美國軍方於 1 月 3 日發動針對委內瑞拉的軍事突擊，成功將該國總統馬杜洛（Nicolás Maduro）緝捕並押解赴美。白宮隨後公開影像，證實馬杜洛已移送至紐約緝毒局（DEA）處理。畫面中馬杜洛雖雙手上銬，卻神情自若地向鏡頭致意並祝賀新年，引發國際輿論熱議。目前馬杜洛受美方嚴密管控，此跨國行動標誌著地緣政治的重大轉折。

根據白宮釋出的官方影片，馬杜洛在抵達美國後，身穿黑色連帽外套，在多名緝毒局（DEA）幹員的陪同下前行。現場影像顯示，他行走在標有「DEA NYD」字樣的藍色地毯上，面對周遭的拍攝鏡頭，馬杜洛不僅表現平靜，更主動向拍照者點頭示好。他先是以英文向在場人士說出「晚安」（Good night），隨後用西班牙語自問是否合宜，並在進入設施前大方地補充了一句「新年快樂」。

除官方影像外，社群平台與情報組織也流傳出更多細節。開源情報組織（OSINTdefender）在推特上發布的一張照片顯示，馬杜洛當時坐於房間中央，四周被美國緝毒局人員環繞。引人注目的是，即便雙手被冰冷的鐐銬束縛，馬杜洛仍對著鏡頭伸出雙手，做出「比讚」的手勢。這組極具視覺衝擊力的畫面，迅速在國際網路空間引發對其被捕後心理狀態的廣泛討論。

美方這項針對主權國家領導人的軍事執法行動，被視為近年來地緣政治最震撼的事件之一。目前馬杜洛已被安置於高度設防的場域，後續將針對其面臨的相關指控進入司法審理程序。白宮與緝毒局強調，相關任務已達成初步目標，未來的執法細節將隨調查進度逐步公開。此事件不僅改變了美委兩國的緊張關係，也為 2026 年開春的國際局勢投下震撼彈。

