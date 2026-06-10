被下屬搶戲！殷瑋議場大戰何孟樺 律師轟：蔣萬安變成提線木偶？

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台北市研考會主委殷瑋。 圖：周煊惠 / 攝（資料照）

[Newtalk新聞] 台北市議會持續進行總質詢，民進黨台北市議員何孟樺昨（9）日質詢時，針對無菸城市政策執行與稽查人力配置提出質疑，並呼籲市府不要增加基層公務員負擔。不過，質詢過程中卻與台北市政府研考會主委殷瑋爆發激烈口角，引發外界關注。對此，有「熊大律師」之稱的律師陳君瑋今（10）日提出三點觀察，並質疑「台北市長到底是誰在當家？」

陳君瑋表示，昨天議會中「殷瑋與何孟樺議員」的交鋒有幾個值得關注的看點。

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首先，他認為，殷瑋身為被質詢對象，卻展現出比議員更強勢的氣勢，充分展現辯論老將的能力。他指出，在辯論場合中，主動邀請對手一起討論，確實是一種以退為進的攻防技巧，但放在議會質詢場合，反而容易讓市民感受到盛氣凌人，因此問題不在技巧本身，而是場合沒有拿捏妥當。

陳君瑋說，不過從另一個角度來看，殷瑋也確實替台北市長蔣萬安擋下不少火力，「安安市長一定感動流淚，我又少了一顆子彈」。

其次，陳君瑋認為，事件也讓外界對市長角色產生更多疑問。他表示，市民不禁想問「到底市長是誰？」如果一名研考業務首長，而非副市長、秘書長或相關業務主管機關首長，卻能在議場上如此主導攻防，甚至成為市府主要發言角色，這樣的情況並不符合一般政治運作邏輯。

他進一步質疑，這是否讓外界產生蔣萬安成為「提線木偶」的觀感，也讓人好奇究竟是誰在掌控市府決策與對外應對。

最後，陳君瑋指出，從近期爭議來看，蔣萬安先前曾因「保母助選團」遭到批評，如今又出現被外界認為逾越政治分際的「下屬助選團」，相關現象都讓市民產生疑問。

陳君瑋表示，台北市民最想知道的其實是「台北市長到底在哪裡？」他質疑，面對市政爭議與議會攻防，市長的角色似乎愈來愈模糊，因此才會有「請協尋台北市長」的聲音出現，並反問：「為何變成無聲市長？」引發討論。

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